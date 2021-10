Depuis plusieurs années, des solutions se développent pour vous permettre de conserver vos cartes de fidélité, vos tickets de transport ou encore vos cartes de banque sur votre smartphone. Même en oubliant votre portefeuille à la maison, il vous est aujourd’hui possible de prendre le bus ou le train (via l’application mobile des TEC, de la SNCB et dès l’année prochaine pour la Stib), d’acheter sans contact un produit en magasin (via Apple Pay, Google Pay ou Payconiq/Bancontact) tout en cumulant vos points de fidélité avec l’un des nombreux Wallet disponibles sur les stores.

C’est donc un ensemble de cartes qui ne vous sont plus nécessaires et votre portefeuille qui s’en retrouve allégé au fil des années.

Néanmoins, certains documents officiels comme votre carte d’identité, votre permis de conduire ou votre carte européenne d’assurance maladie n’ont toujours pas de substitution sur votre smartphone. Mais cela pourrait bien changer d’ici quelques années.

La Belgique, et plus généralement l’Europe, se prépare à la numérisation de vos documents officiels qui seront disponibles dans un portefeuille numérique. Et ce sont aussi vos documents administratifs qui seront disponibles en quelques clics.

En Belgique

Dans notre pays, le secrétaire d’État à la Digitalisation, à la Simplification administrative et à la Protection de la vie privée Mathieu Michel (MR) a annoncé vouloir fournir un portefeuille numérique à tous les citoyens dès 2023. Dans les faits, il sera possible d’obtenir un grand nombre de documents administratifs en quelques minutes sur votre smartphone ou votre ordinateur.

Fini donc de faire la file à la commune pour obtenir un acte de naissance, une composition de ménage ou encore un extrait de casier judiciaire. Tous les documents administratifs provenant du fédéral ou d’institutions officielles seront centralisés sur une seule et même plateforme accessible en ligne et ce, de manière sécurisée grâce à l’identification via votre carte d’identité ou l’application Itsme.

Mais au-delà des documents administratifs, vos documents officiels (carte d’identité, permis de conduire, etc.) pourraient eux aussi devenir virtuels dans le futur.

À la manière du Covid Safe Ticket, il vous sera possible de présenter vos "papiers" via un QR code par exemple. Une manière de simplifier les interactions et de gagner du temps dans le cadre de certaines démarches ou lors de certains contrôles.

À noter néanmoins qu’il sera tout de même nécessaire de se rendre dans votre administration communale afin de renouveler certains documents après quelques années.

►►► À lire aussi : L’appli itsme® sécurise-t-elle bien vos données personnelles ?

Du côté du cabinet du secrétaire d’Etat, on nous précise que cette solution sera une alternative et non un remplacement des documents physiques. Les personnes qui ne désirent pas ou qui n’ont pas les moyens technologiques d’accéder à cette plateforme pourront se contenter des documents et des démarches actuellement en place.

De manière générale, ce sont tous les pays européens qui se préparent à la révolution numérique des documents administratifs. Et l’Europe compte bien harmoniser tout ça en mettant en place des standards communs. L’objectif premier : faciliter la vie des citoyens européens.

Dans l’Union Européenne

En juin dernier, la Commission a présenté un règlement permettant à tous les citoyens européens de bénéficier d’une identité et d’un portefeuille numérique sûrs, fiables et surtout interopérables entre les différents pays du Vieux Continent.

Comme pour le certificat sanitaire européen, chaque pays développera sa propre application de e-wallet dont les informations et documents seront disponibles et lisibles dans tous les pays de l’Union. Voilà donc la raison qui pousse notamment la création d’un portefeuille numérique en Belgique, taillé pour le futur.

À terme, chaque Européen pourra obtenir un espace sécurisé sur lequel se trouveront ses documents d’identité, permis de conduire et documents administratifs qui pourraient être nécessaires à l’ensemble de ses démarches au sein de l’Union ou lors d’un contrôle.

De nombreux avantages

L’identité et le portefeuille numériques offriront plusieurs avantages : une alternative aux documents physiques, une facilité d’identification, de connexion et d’accès à ses données, la protection de celles-ci et le respect de la vie privée.

Plusieurs cas de figure sont notamment présentés par la Commission :