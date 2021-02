Carrefour rappelle du tarama pour absence d'allergènes

Carrefour rappelle le tarama "Premium Carrefour" en raison de l'absence d'allergènes (sulfites/blé/poisson) sur l'étiquette, a annoncé lundi la chaîne de supermarchés.

Le Tarama Premium 180 g (date limite de consommation 28/03/2021), commercialisé au rayon Traiteur depuis vendredi, a été retiré de la vente.

"Si vous présentez une intolérance ou une allergie aux sulfites, au blé et/ou au poisson, ne consommez pas ce produit et ramenez-le au point de vente où il vous sera remboursé. Pour les consommateurs non allergiques, le produit ne présente aucun danger et peut être consommé sans risque."

Plus d'infos auprès du service consommateurs de Carrefour au 0800/9.10.11, de 8h30 à 20h00 du lundi au samedi.