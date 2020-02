Carrefour rappelle du haché et des burgers de poulet à cause d'une possible salmonelle

Les sociétés Westvlees et Lavameat ont demandé ce vendredi de retirer du commerce le haché de poulet de 500g et les burgers de poulet 2x250g vendus au rayon boucherie de certains magasins Carrefour en Belgique. Elles les rappelle auprès des consommateurs à cause de la présence possible de la bactérie salmonelle.

L'ensemble des produits a été retiré de la vente. Du haché de poulet arborant la date de péremption 11-02-2020 et le numéro de lot 206, ainsi que des burgers de poulet portant la date de péremption 12-02-2020 et le numéro de lot 306 ont cependant été commercialisés sur le marché belge avant la mesure de retrait.

Les produits peuvent être ramenés dans les points de vente

Il est donc recommandé aux personnes qui détiendraient les produits décrits ci-dessus de ne pas les consommer, de les détruire ou de les rapporter au point de vente où ils leur seront remboursés.

Les intoxications alimentaires causées par les salmonelles se traduisent par des troubles gastro-intestinaux, souvent accompagnés de fièvre dans les 12 à 72 heures suivant la consommation des produits contaminés. Ces symptômes peuvent être aggravés chez les jeunes enfants, les sujets immunodéprimés et les personnes âgées. Les personnes qui auraient consommé les produits mentionnés ci-dessus et présenteraient ces symptômes sont invitées à consulter leur médecin en lui signalant cette consommation.