Carnet rose au zoo de Colorado Springs : un bébé paresseux est né

Comme on le voit sur la vidéo, Chalupa tisse des liens avec son bébé en lui léchant lentement le nez. « Le sexe du bébé ne sera pas connu avant des mois et il n’est actuellement pas prévu de lui donner un nom », a expliqué Joanna Husby, la responsable des animaux au Cheyenne Zoo Monkey Pavilion.

Sexe et nom inconnus

Un bébé paresseux est né au zoo de Cheyenne Mountain à Colorado Springs aux Etats-Unis. Le petit a reçu un accueil affectueux mais lent de sa mère. Une femelle paresseux à deux doigts prénommée Chalupa et âgée de 19 ans. C’est sa 1er grossesse. Une naissance surprise pour les gardiens de zoo. Selon les soigneurs, Chalupa seraient tombée « amoureuse » d’un mâle prénommé Bosco. L’accouplement se serait déroulé la nuit, loin des regards indiscrets.

Un paresseux en pleine activité ! - © Photo by Sebastian Molinares on Unsplash

Tout doucement

Le paresseux est l’animal nocturne le plus lent du monde. Aussi grand qu’un petit chien, il pèse généralement entre 4 et 8 kilos. Il passe 80% de son temps à dormir et ne va que très rarement à terre, essentiellement pour changer d’arbre quand la nourriture s’y fait rare ou pour déféquer, une fois par semaine.

Son métabolisme est très lent et sa nourriture reste environ un mois dans son tube digestif, ce qui explique son manque d’énergie. Le paresseux est végétarien. Son repas se compose essentiellement de feuilles, de baies et de tubercules. C’est un animal solitaire et silencieux qui se camoufle aisément dans son habitat. Il se déplace difficilement sur le sol mais c’est un excellent nageur.