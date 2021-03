Carnaval sauvage à Bruxelles: une dizaine de personnes interpellées

La police de la zone Midi (Anderlecht/Saint-Gilles/Forest) a interpellé une dizaine de personnes après le "Carnaval sauvage" qui a traversé Bruxelles samedi après-midi, alors que deux sections de la police ont été prises pour cible dans la rue du Charroi à Forest. Auparavant, les policiers avaient déjà identifié une dizaine d'autres participants à l'événement non annoncé et donc non autorisé.

Le Carnaval sauvage a lieu tous les ans sur la place du Jeu de Balle. Les participants confectionnent leurs costumes eux-mêmes, principalement avec des matériaux recyclés, et dansent ensuite à travers la Ville.

En raison de la pandémie de coronavirus, le cortège ne pouvait pas avoir lieu mais cela n'a pas empêché environ 200 personnes de se rassembler sur la place emblématique des Marolles. Le groupe s'est ensuite dirigé vers Saint-Gilles et Forest, glanant au fur et à mesure des spectateurs et des participants supplémentaires. Il y aurait eu 600 personnes.

Après les demandes répétées de la police locale de respecter les mesures sanitaires, cette dernière a finalement décidé de disperser la foule samedi soir à Anderlecht, en concertation avec le bourgmestre. Des confrontations ont ensuite éclaté à Forest, menant à une dizaine d'interpellations.