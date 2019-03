Carnaval 2019 : de Binche à Malmedy, les événements à ne pas manquer (carte interactive)

Plus

La tant attendue saison des Carnavals commence ce week-end. L’occasion de faire le point sur les événements à ne pas manquer en Belgique, du Nord au Sud du pays. ►►► À lire aussi : Stéphanie, princesse de la 44e édition du carnaval d'Amay

Le carnaval de Binche Le célèbre masque des Gilles - © ERIC LALMAND - BELGA Dimanche gras, le jour le plus coloré Dès 7h, les futurs Gilles, Paysans, Pierrots et Arlequins du mardi se promèneront dans un déguisement de fantaisie au son du tambour ou de la viole. A 16h, départ du Cortège depuis le parc Derbaix, pour rejoindre l’avenue Wanderpepen. Lundi gras, un jour intime pour les Binchois Dès 10h, les Jeunesses passeront de cafés en cafés et danseront dans toute la ville au son des violes. Vers 15 heures, les Jeunesses se rassembleront pour regagner la Grand-Place et distribuer des oranges. Les enfants costumés feront ensuite leur sortie et formeront le « Rondeau de l’amitié » sur la Grand-Place dans les environs de 16h. La journée se terminera à la gare, vers 19h, avec le feu d’artifice. Mardi gras Dès 8h30, vous pourrez assister au parcours des Gilles et Paysans, Marins, Pierrots et Arlequins à travers la ville. A 15h, départ du cortège en musique depuis la place de Battignies en direction de la Grand-Place. Les gilles, parés de leur célèbre chapeau de plumes d’autruche lanceront des oranges pendant tout le parcours. Le cortège du soir partira vers 20h de l’Avenue Charles Deliège, à la lueur de feux de Bengale. Les festivités prendront fin vers 21h30 avec le feu d’artifice.

Le Cwarmè de Malmedy Au programme, la sortie des Haguettes et des Arlequins. - © NICOLAS LAMBERT - BELGA La 561ème édition du Cwarmè de Malmédy se déroulera du 3 mars jusque 5 mars. >> A lire aussi : Le Cwarmê s’apprête à vivre sa 561ème édition Au programme, la sortie des Haguettes et des Arlequins dimanche dès 14h, place Albert 1er, suivie du Grand cortège folklorique (chars des confréries) et la sortie des masques traditionnels. Lundi, place aux revues satiriques en rue. Le Cwarmè s’achèvera mardi, par le brûlage de la Haguette à 19h.

Le Lundi des roses à la Calamine Distribution de friandises... et d'oranges. - © BENOIT DOPPAGNE - BELGA Le carnaval de La Calamine a commencé jeudi avec le cortège des « Vieilles femmes » et prendra fin le 5 mars. Mais le jour le plus important est en fait le Lundi des Roses, appelé aussi « Rosenmontag ». Le public pourra admirer plus d’une centaine de chars et de groupes à partir de 12h45, et ce durant plus de 1h30 de parade. Le départ sera donné route de Liège/coin Heygraben. Au soir, vous pourrez assister au brûlage du « Küsch », le cochon de papier et de paille, symbole du carnaval.

Le Pat’Carnaval à Bastogne Bastogne en fête - © Tous droits réservés Le carnaval de Bastogne, c’est trois jours de festivités, du 01 au 03 mars, avec plus de 30 chars et groupes qui défilent, 1000 participants au cortège, 15.000 spectateurs,… C’est pourtant un événement relativement récent : il est né en 1977 d’un grand jeu de ville imaginé par les dirigeants du Patro de Bastogne. Tous les enfants de l’entité étaient alors réunis dans une grande cavalcade citadine. Au programme de vendredi, tournée des cafés dés 18h30 par Les Choffleux D’Buse, suivie des concerts de Mister Cover et de Cré Tonnerre. Le samedi, les plus jeunes pourront s’en donner à cœur joie avec le carnaval des enfants des 13h30. Le dimanche, place au cortège dès 14h30. L’entrée est au prix de 4 euros mais gratuite pour les moins de 12 ans. Le bénéfice sera au profit d’associations s’occupant de handicapés. A 17h aura lieu le grand Rando final sur la place Patton.

Le carnaval d’Alost Parodie et exubérance - © NICOLAS MAETERLINCK - BELGA Vieux de 600 ans, le carnaval d’Alost, en Flandre Orientale, est inscrit sur la Liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l’humanité depuis 2010. Placé sous le signe de la parodie politique et de l’exubérance, il débute le 3 mars par la proclamation symbolique du Prince du Carnaval comme bourgmestre de la ville d’Alost. Le dernier jour, le 5 mars, se déroule sous le signe de la « Voil Jeanet », pendant laquelle les hommes s’habillent en femmes et se termine par la crémation de l’effigie du carnaval.

Le carnaval de Nivelles Un carnaval très connu en Wallonie - © NICOLAS MAETERLINCK - BELGA L’un des carnavals le plus important de Wallonie, qui rassemble chaque année pas moins de 9 sociétés avec quelque 600 Gilles et Paysannes. Il se déroulera du 9 au 12 mars. La journée du samedi est consacrée aux enfants, avec un cortège et un spectacle de magie. Le dimanche, place aussi aux grands. De nombreux chars défileront depuis la rue de Namur vers la Grand-place. Ils laisseront ensuite la place aux Gilles et paysannes.

Le Laetare à Stavelot Le personnage du Blanc Moussi - © MURIEL EVRARD - BELGAIMAGE Stavelot sera en fête du 30 mars au 1er avril 2019. L’apothéose de ce carnaval se passera le dimanche avec la sortie du Blanc-Moussi et le cortège de chars. Le personnage du Blanc Moussi taquine le public et particulièrement les femmes et les jeunes filles, à l’aide de différents accessoires (vessie de porc, balai, canne à pêche) et confettis. Au soir, un grand feu d’artifice précède la Grande Nuit Blanche des Blancs Moussis. Le lundi est lui consacré aux Rôles, des revues satiriques en patois. Elles seront suivies, l’après-midi, du cortège des sociétés folkloriques et locales.

Le carnaval de la Louvière Carnaval 2019 : les événements à ne pas manquer - © NICOLAS MAETERLINCK - BELGA Le carnaval de la Louvière se déroulera du 31 mars au 2 avril. Tout commencera évidemment par le « ramassage » des Gilles le dimanche matin. Vers midi, les différentes sociétés se rassemblent pour le « rondeau », auquel participent également Paysans et groupes costumés. Le lundi, grand cortège dans tout le centre-ville à partir de 17 heures : Gilles, Paysans, musique gorgée de cuivres et tambours traversent la ville de bout en bout pour rejoindre la Place Mansart où se déroulent Rondeau et feu d’artifice. Le mardi marque la fin des festivités. Vers 16h les différentes sociétés se rassemblent en ville pour animer une dernière fois les rues. Vers 21h30, vient finalement le brûlage des bosses : un mannequin revêtu du costume du gille et bourré de paille est suspendu au-dessus d’un tas de paille et brûlé. Le tout accompagné bien sûr d’un feu d’artifice.

Défilé de poireaux à Tilff Les habitants mangent ingurgitent d’ailleurs plusieurs milliers de litres à chaque carnaval. - © Tous droits réservés Tilff accueillera la 68ème édition de son célèbre cortège du Laetare, qui signifie « réjouis-toi » en latin, le 31 mars prochain. Petite originalité, on se croirait dans un potager géant puisqu’ils se déguisent en poireaux et dansent autour d’un géant surnommé « Djôsèf li r’piqueû » et d’autres géants locaux. Les habitants ingurgitent d’ailleurs plusieurs milliers de litres à chaque carnaval. Animations, bal, concerts, le programme est chargé. Le dimanche, vers 14h, 50 groupes défileront lors du grand cortège carnavalesque et folklorique. Les festivités se termineront par l’incinération de la « Macrâle hiver » dans un grand feu de joie.

Le carnaval des ours à Andenne L'ours, symbole de la ville. - © Tous droits réservés Les ours, symboles de la ville d’Andenne, et mascotte du Carnaval qui aura lieu le 31 mars. Durant le cortège, une quarantaine de chars vont défiler dans les rues. Et pour le plus grand plaisir des enfants, des oursons en peluche seront jetés dans la foule du haut du balcon de l’Hotel de ville.