Carburant: pourquoi le diesel n'arrive plus à redémarrer

Cela fait neuf ans que ça dure, et ce n’est pas près de s’arrêter. En Belgique, le diesel dégringole : en 2018, il ne représente plus que 52,9% du parc automobile, selon les chiffres de la FEBIAC. En parallèle, 44,6% du parc roule à l’essence, un nombre en constante augmentation. Rien à voir avec les années fastes du diesel, lorsqu’il nourrissait plus de 60% des voitures en 2010 ! Pendant vingt ans, le carburant a eu la cote parmi les automobilistes. D’abord, parce qu’il représentait une alternative peu gourmande à l’essence, à une époque où le prix du baril flambait. Les voitures au diesel consommaient ainsi 20 à 25% moins que les voitures à essence. Et puis, surtout, grâce à une politique d’accises très avantageuse… Jusqu’en 2015, le taux d’accises du diesel était quasi nul, quand celui de l’essence était à plus de 0,60 €/L, rappelle le site Carbu.com. C’est sans doute ce qui a fait passer la part de voitures à essence de 80,4% en 1985, à moins de 40% en 2015.

Mais en 2015, tout bascule. Alors que depuis une dizaine d’années, la chasse aux particules fines vise particulièrement les moteurs diesel, l’affaire Volkswagen (le Dieselgate) pousse l’Europe à durcir sa politique sur ce carburant. La firme allemande est accusée d’avoir trafiqué ses moteurs afin de réduire les émissions polluantes lors des tests d’homologations. En Belgique, la politique de dissuasion se traduit notamment par une hausse des accises, qui atteignent en 2018 le même taux que celles sur l’essence. Officiellement, il s’agit de lutter contre un moteur jugé polluant et inadapté pour certains espaces, comme les villes.

Le diesel, plus polluant que l’essence ?

Aujourd’hui, le diesel est donc en net recul, et pour la FPB (fédération pétrolière belge), c’est à cause d’un véritable "diesel-bashing". "Il y a un gouffre entre la perception et l’activisme de certains groupes politiques, et la réalité technologique", estime Jean-Benoît Schans, porte-parole de la FPB : "Beaucoup de choses ont changé, notamment au niveau des catalyseurs." Selon la FPB, les modèles actuels de diesel sont moins polluants, et il est donc absurde de continuer à les stigmatiser. "Il y a quelques années, le gouvernement voulait encourager l’achat du diesel, rappelle Jean-Benoît Schans. Aujourd’hui, il change son fusil d’épaule." La fédération demande de la clarification, et surtout "un respect de la neutralité technologique".

La question de la pollution : il émet moins de CO2 mais plus de particules fines, même s’il s’améliore avec les normes actuelles et notamment la norme Euro 6. Restent que les usagers se méfient, notamment depuis un Dieselgate qui a démontré que les normes pouvaient avoir des failles. Aujourd’hui, une personne sur 6 en Belgique reporte sa décision dans le choix de son automobile, rappelle la FPB, qui y voit une conséquence du "flou en matière fiscale". Dans la bataille des chiffres, une chose est avérée : au-dessus d’un kilométrage de 25.000 km/an, le diesel est plus avantageux que l’essence, car plus endurant.

En matière de consommation globale de carburant, le diesel reste toujours largement en tête, avec 78% en 2018, soit une petite baisse de 2% en un an, selon les chiffres de la FPB. Mais ce chiffre englobe à la fois les véhicules privés et les camions, pour qui le diesel est inévitable, comme pour le secteur aérien ou maritime, rappelle la FPB. Quoi qu’il en soit, essence ou diesel, les voitures privées continuent de plaire aux Belges. Malgré les politiques qui invitent à choisir un moyen moins polluant, 2018 a été la 2e meilleure année en termes d’immatriculations de voitures neuves. Parmi elles, 35,5% de diesel… et plus de 58% d’essence.