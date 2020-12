Capitale mondiale autoproclamée des illuminations de Noël, la ville espagnole Vigo s'est paré de 10 millions d'ampoules

"New York est à l’ouest. On est sur la même latitude. Et depuis New York, ils voient les lumières de Vigo ! Le maire de New York assiste à l’inauguration des illuminations de Vigo en se penchant à sa fenêtre et en regardant vers l’est. Et moi, quand je regarde vers l’ouest, je vois la statue de la liberté !", explique avec le sourire l'élu socialiste. "Mais je dois vous dire que le maire de New York nous envie un peu quand même… Il aimerait bien avoir des lumières comme les nôtres, mais ce n’est pas encore le cas !"

Ces illuminations, qui commencent à être installées dès le mois de septembre, coûtent près d’un million d’euros à la ville, mais elles sont plébiscitées par les habitants. Le maire qui en est à son 4e mandat a été réélu en 2019 avec 70% des voix au premier tour. "Celui qui n’installe pas de lumières de Noël perd la mairie aux élections suivantes !"

Covid oblige, on ne voit pas cette année les images de cette foule compacte des années précédentes : l’accès est limité. Mais chaque soir, les familles sont au rendez-vous. "On adore, c’est très joli !", s’émerveille Belen, qui se promène avec son mari et son bébé. "Vigo commence à être connue… Alors qu’avant les gens disaient : 'C’est où Vigo ? C’est dans le Nord ?'. Ce n’était pas aussi connu. Ça a donné un coup de projecteur. Et les enfants adorent ça. Malgré tout ce qui nous arrive, au moins, ça, c’est joyeux !"

Depuis six ans, les lumières de Noël ont dynamisé le centre d’une ville grise et industrielle qui était à la recherche d’un nouveau souffle. C’est toute l’image de Vigo qui a changé : "Pour la ville et le commerce en général, ça a été très positif. Les ventes ont augmenté", avance Angel Rivas, responsable du petit commerce à Vigo. "Alors c’est vrai que le Covid cette année a freiné un peu tout ça. Mais dans l’hôtellerie et la restauration, certains ont triplé leurs ventes." L’année dernière 4 millions de personnes sont venues voir les lumières de Vigo. Les hôtels ont affiché complet pendant toute la période des fêtes.

Vingt terrains de football éclairés

Mais ces illuminations demandent un entretien quotidien et consomment l’équivalent de vingt terrains de football éclairés. Pour les écologistes, il existe bien une part d’ombre derrière ces lumières. "Derrière tout ça se cache la volonté de construire une ville sur le modèle d’un parc d’attractions. Une ville basée sur le tourisme, la consommation et le gaspillage", s’indigne Xaquin Pastoriza Cerviño, porte-parole d’écologistes en action. "Car avec toutes ces lumières, on a un gaspillage énergétique et une surconsommation. C’est un modèle avec lequel on n’est pas d’accord." Mais cette opinion est assez minoritaire et rares sont ceux qui boudent leur plaisir.

Alors que ce Noël est forcément particulier, Vigo attend avec impatience l’édition 2021 quand la ville pourra de nouveau accueillir des visiteurs du monde entier. "Dites aux Belges de venir nous voir, ils passeront un séjour merveilleux dans une ville accueillante", conclut le truculent maire Abel Caballero.