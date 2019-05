CAP48: l'édition 2018 de l'opération a permis de financer 167 projets dans le handicap et l'aide à la jeunesse

Recherche sur la polyarthrite, accès au sport pour les personnes atteintes d'un handicap, service d'accrochage scolaire, ... En 2018, CAP 48 a permis de financer 167 projets d'associations actives dans les secteurs du handicap et de l'aide à la jeunesse. Des investissements rendus possibles grâce à 6.185.239 euros récoltés dans le cadre de l'opération annuelle.

Alors que la soirée de clôture de l'édition 2018 de CAP 48 affichait un compteur haut de 6.061.130 euros, ce sont finalement 6.185.239 euros qui ont été reversés aux différents projets soutenus par l'organisation.

Ce sont au final 167 projets qui ont pu être boostés grâce aux dons et autre opérations organisés durant la campagne. Un chiffre record, qui excède les 145 projets aidés suite à l'édition 2017. « On est en progression constante, c'est ça qui compte », se réjouit Anne-Laure Macq, porte-parole de l'organisation. Selon elle, « les gens sont de plus en plus généreux ».

En marge de cette générosité qui ponctue les grands moments des éditions de CAP 48, les fonds sont reversés à des projets en faveur de l'inclusion des personnes porteuses de handicap (à hauteur de 77% de la somme globale cette année) et, on le sait moins, des jeunes en difficulté (23%).