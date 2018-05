CAP48 : 350.000 euros pour l'accueil des enfants polyhandicapés à Bruxelles

Nous découvrons les enfants réunis pour une activité de chorale avec plusieurs membres du personnel. Un rendez-vous mensuel qui leur apporte beaucoup : "du bien-être, du plaisir, des sons, être dans l'ambiance, sentir que les adultes autour d'eux s'amusent aussi. L'idée c'est vraiment d'avoir un moment agréable et léger pour tout le monde en fait", précise Simone Bouquette, l'assistante sociale à l'origine de la chorale.

Le Creb, centre de rééducation de l'enfance à Bruxelles, accueille 55 enfants de 0 à 16 ans atteints de plusieurs handicaps sévères à Woluwé-Saint-Lambert. La moitié fréquente les lieux le jour, l'autre y reste aussi de nuit. Le centre fait face à de nombreuses demandes et a bénéficié du soutien de CAP48 à hauteur de 350.000 euros pour la création d'un deuxième établissement à Anderlecht.

La chorale, un moment de partage entre enfants et personnel du creb - © Mélanie Joris

François Flahaux, éducateur, nous explique : "C'est important pour moi de bénéficier des savoirs de la logopède pour la déglutition par exemple. Des structures comme celles-ci sont importantes, on travaille en équipe pour être au mieux avec les enfants et leur donner tout ce dont ils ont besoin".

Un personnel nombreux et pluridisciplinaire s'occupe des enfants - © Mélanie Joris

4 à 5 ans sur liste d'attente

À Bruxelles malheureusement, les places ne sont pas assez nombreuses dans ce type de centre. Ici, les familles doivent souvent patienter 4 à 5 ans sur une liste d'attente et certains enfants qui ont la chance d'y accéder passent beaucoup de temps dans les transports.

"On a des enfants qui font parfois jusqu'à 2h30 de trajet le matin et la même chose le soir", nous confie Danielle Van Den Bossche, la directrice, "c'est juste insupportable pour des enfants avec les handicaps qu'ils ont et parfois certaines maladies comme l'épilepsie. Des enfants qui sont obligés de prendre le bus pour des trajets aussi longs".