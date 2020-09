Cap 48 : quand une jeune fille gravement accidentée réalise ses rêves 8 ans plus tard

Anais est une jeune femme de 25 ans qui aujourd’hui a une vie bien remplie, malgré un sérieux handicap dont elle a fait une force. Quand elle avait 17 ans, un bus scolaire lui a roulé sur le pied. Résultat : une inévitable amputation sous le genou. Anais danse depuis l’âge de trois ans, et a toujours voulu ouvrir sa propre école.

La danse c’est toute ma force.

À force de persévérance et de passion, elle a effectué sa revalidation elle-même pour poursuivre son rêve. C'est sa prothèse qui lui a permis de se dépasser. Aujourd'hui, en plus de son travail, cette maman de deux petites filles, transmet son énergie et sa détermination aux élèves à qui elle donne cours de danse.

"La danse c’est toute ma force. Quand j’étais petite, je pratiquais ce sport au moins dix heures par semaine. Quand j’étais punie et que je ne pouvais pas aller à mon cours, je pleurais beaucoup et j’étais déprimée."

Le 26 avril 2012, la vie d’Anaïs bascule sur le chemin de l’école. Elle est percutée par un bus dont le chauffeur tentait d’éviter un camion. Elle a le pied écrasé.

Déterminée à mener une vie ordinaire

Lorsqu’on lui annonce une amputation, le monde s’écroule et elle imagine son rêve envolé à jamais. "Sur le moment, j’ai cru que tout était fini pour moi. Mais j’ai fait preuve de force de caractère et je me suis dit : à présent Anaïs, tu te lèves, tu danses, tu crées ta famille, tu vas travailler et tu vis comme tout le monde". À ce moment, Anaïs a tout mis en œuvre pour mener une vie ordinaire.