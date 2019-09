CAP 48 : Le patron d'Olivier a créé un nouveau poste suite à son accident

Il y a deux ans, Olivier Delire a connu un grave accident de vélo et se déplace désormais en chaise roulante. Depuis, il lui est impossible de reprendre son ancien poste d’électromécanicien pour grue. Son employeur a créé un poste adapté pour qu'il puisse réintégrer l'entreprise. Une chance alors que des dizaines de personnes handicapées sont victimes de discrimination à l'emploi chaque année.

Tout a basculé le 17 mai 2017. "C’était le jour de la fête des mères" se souvient Olivier. "C’était un dimanche matin, on était parti en balade à vélo mon père et moi. En roulant, je suis parti en arrière et je suis tombé sur mon dos. Quand j’ai voulu me relever, j’ai senti que je ne pouvais plus bouger les jambes. Et c’est là que j’ai compris. Ça n’a pas été simple, ça a été beaucoup de larmes, de cris, de douleurs… en attendant que l’ambulance arrive". Olivier est alors transféré à la Clinique Saint-Pierre d'Ottignies où il est opéré en urgence. Une de ses vertèbres est totalement brisée.

"La première chose à laquelle j’ai pensé, c’est mon boulot! Comment je vais faire? Il faut que j’appelle mon chef. Et le lendemain matin à la première heure, je l’ai appelé".

Quand Christophe Dedocq reçoit un appel ce lundi-là, il est stupéfait : "On ne s’y attend pas mais à ce moment-là, la question de l’après ne se pose pas, on est dans le malheur d’Olivier. Qu’il doive quitter son emploi ne m’a pas traversé l’esprit. C’était logique qu’il réintègre son travail autrement. Avec le handicap, c’est certain que la fonction qu’il avait avant n’était plus faisable".