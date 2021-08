Canicules, inondations… Et si on leur donnait un nom, à la manière des ouragans ?

Cet été, la Grèce a dû faire face à des épisodes de canicule extrême. Cette "longue et historique" vague de chaleur a fait grimper les températures jusqu’à 46 degrés et a provoqué plus de 580 incendies à travers le pays. Entre le 29 juillet et le 12 août, 100.000 hectares de terres sont partis en fumée.

Cette technique n’est pas vraiment d’application concernant les autres phénomènes météo… à moins que la Grèce ne soit suivie par d’autres pays. D’après le Guardian, les scientifiques grecs songeraient en effet à nommer les vagues de chaleur qui frappent le pays. Mais dans quel but ? Et est-ce bien utile ?

Katrina , Irma , Grace … Il est fort probable que ces noms vous évoquent le souvenir d’un ouragan. Et pour cause, les cyclones tropicaux sont traditionnellement surnommés avant leur passage, ce qui facilite leur identification auprès des populations.

Il faut tout d’abord comprendre pourquoi nous nommons les tempêtes. D’après l’ Organisation météorologique mondiale , cela servirait à "faciliter leur identification rapide dans les messages d’alerte, les noms étant censés être beaucoup plus faciles à retenir que les chiffres et les termes techniques."

Est-ce transposable à tous les phénomènes ?

D’un point de climatologue, par contre, l’intérêt semble moins présent. En effet, le nom d’une tempête est donné préalablement, à l’approche du phénomène. Et non a posteriori.

"Le but principal que l’on poursuit pour les cyclones tropicaux, c’est de donner un nom à une menace qui va arriver et qui se déplace dans l’espace. On sait qu’elle va faire autant de kilomètres tel jour, qu’elle va arriver à tel endroit, etc.", explique Jean-Pascal van Ypersele, professeur de climatologie à l’UCLouvain.

Pour nommer ces cyclones tropicaux, "il y a donc des critères clairs définis par l’Organisation météorologique mondiale et qui sont basés sur l’intensité, l’ampleur, etc. Ce sont des choses quantifiables."

Or, les tempêtes tropicales sont davantage prévisibles que les vagues de chaleur. "Les vagues de chaleur sont moins localisées dans l’espace et la prédiction est un peu plus floue dans le temps", ajoute Jean-Pascal van Ypersele.

Quant aux inondations, c’est encore plus compliqué de les anticiper de façon précise. "Les vagues de chaleur affectent des régions entières et tous ceux qui se trouvent dans cette région sont soumis à cette vague de chaleur. Au niveau des inondations, ce n’est pas uniquement un phénomène météorologique ou climatique. Ça dépend aussi de la manière dont le territoire est aménagé, ça dépend de la proximité des rivières, de l’imperméabilisation des sols, de la manière dont les cultures sont menées, etc."

Dans le cas des inondations, il y a donc de nombreux autres facteurs que l’intensité des pluies. Par ailleurs, "l’intensité peut fortement varier d’un endroit à l’autre."