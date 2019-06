Canicule : que faut-il boire et manger ? Que faut-il éviter ?

Par temps chaud, on rêve "d’eau, de salades vertes, de tomates", nous ont répondu les clients d’une épicerie. Ça tombe bien, c’est ce qu’il vous faut : des aliments riches en eau. Et c’est le concombre qui remporte la palme de tous les aliments gorgés d’eau.

L’enjeu, par temps de fortes chaleurs, est d’éviter la déshydratation.

Il y a donc deux axes à respecter : boire suffisamment d’eau et se nourrir d’aliments juteux mais aussi éviter de se déshydrater.

Mangez…

Des pastèques, des melons, que vous pouvez ajouter aux salades et tomates précitées. Le saviez-vous ? Le yaourt est aussi à privilégier. Il contient énormément d’eau.

Evitez…

Les aliments diurétiques comme les asperges, les artichauts, "l’alcool évidemment, le café ou le thé trop fort", ajoute Magali Jacobs, diététicienne, pour tenter de garder au maximum tous ces liquides que vous aurez ingérés. "Je ne déconseille pas le thé léger, précise la diététicienne, car il s’agit de liquide malgré tout et la priorité, en période de forte chaleur, c’est de boire beaucoup. Privilégiez l’eau. En hiver, il faut boire un litre et demi d’eau par jour. Quand il fait si chaud, on peut aller jusqu’à trois litres par jour pour les personnes âgées. Il faut aussi beaucoup hydrater les bébés".