Canicule : la Belgique placée sous code rouge jusque vendredi soir

Depuis minuit ce mercredi, la Belgique est en code rouge, en raison de la canicule. L'Institut Royal Météorologique (IRM) a pour la première fois activé le code rouge, sur tout le pays, à l'exception de la côte. Et ce sera le cas jusque vendredi soir. Cette mesure est décidée en cas de situation extrême. On attend ces mercredi et jeudi des températures de 39 à 40 degrés.

Le code rouge implique plusieurs mises en garde et recommande certaines mesures. Il s’agit d’assurer sa propre sécurité, mais aussi celle de ses proches. Comment ? Il faut boire beaucoup, privilégier un régime salé, se reposer. Si possible, séjourner dans une pièce refroidie. En cas de déshydratation, utiliser des chiffons humides. Eviter autant que possible le rayonnement direct du soleil.

►►► À lire aussi : toutes les informations sur la canicule

Lié aussi à ces fortes chaleurs, l'ozone enregistre en ce moment des pics de concentration. Le seuil d'information européen de 180 microgrammes par mètre cube d'air a été dépassé déjà mardi en deux endroits en Campine. Et ce devrait être pire ces mercredi et jeudi. Celine, la Cellule interrégionale de l'environnement met en garde les personnes sensibles à la pollution de l'air et leur conseille d'éviter tout effort physique en plein air, du moins entre midi et 22h00.