Canicule: "Il est clair qu'il y a là le signal du réchauffement climatique qui est en train de se marquer"

La canicule va s’installer cette semaine sur presque toute l’Europe. En Belgique, l’IRM annonce 33 degrés par endroits ce mardi, mais surtout jusqu’à 38 degrés, voire plus, pour mercredi et jeudi. On évoque même des températures record avec plus de 40 degrés par endroits. A plus large échelle, cette situation n’a rien de rassurant pour Xavier Fettweis, climatologue à l’université de Liège et chercheur qualifié FNRS : "Il faut savoir qu’en même temps, rien que ces jours-ci, si on se place à l’échelle de l’océan Nord-Atlantiques, on a une canicule à l’est des États-Unis, on a une fonte record au Groenland, où là aussi on devrait battre le record absolu de fonte, on a un minimum d’étendue de glace de mer en Arctique et, globalement, l’Atlantique et la Méditerranée sont beaucoup trop chauds par rapport à la moyenne. Je dirais donc que si on ne regarde qu’un événement localisé dans l’espace et dans le temps, c’est évidemment difficile d’en tirer des conclusions, mais rien que regarder tous ces événements-là qui sont proches l’un de l’autre et qui se passent en même temps, on sort carrément des probabilités de la variabilité naturelle du climat et il est clair qu’il y a là le signal du réchauffement climatique qui est en train de plus en plus se marquer".

À Paris, on s’attend jeudi à des températures atteignant les 41 voire les 42 degrés et l’Italie et l’Allemagne ne seront pas épargnées non plus.