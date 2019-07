Canicule en Europe: où les records absolus de température vont-ils être battus?

L’Europe occidentale se préparait à subir cette semaine des températures caniculaires similaires à celles ayant frappé ces derniers jours le nord-est des Etats-Unis, un deuxième épisode de canicule après celui qu’elle a connu fin juin.

De la France à l’Allemagne en passant par le Benelux, les services météorologiques ont lancé l’alerte. Le mercure va s’envoler et les températures pourraient de nouveau tutoyer les 40 degrés Celsius mercredi ou jeudi, avant une accalmie en toute fin de semaine. Personnes âgées ou fragiles et jeunes enfants ont été priés de s’hydrater régulièrement et de ne pas sortir lors des pics de chaleur.

40°C au Benelux

"Il est probable que pour la première fois ces trois pays atteignent ou dépassent les 40°C (les records absolus sont de 39,9°C au Luxembourg, 38,8°C en Belgique, 38,6°C aux Pays-Bas). On prévoit des pointes à 40 voire 41 au Benelux, ce qui serait exceptionnel", a expliqué François Jobard, prévisionniste chez Météo-France.

En Belgique, l’Institut royal météorologique (IRM) a émis un "avertissement chaleur" valable jusqu’à vendredi soir minuit. Jeudi, "la chaleur sera accablante dans la plupart des régions", indique l’IRM sur son site.

38,6°C en Allemagne

Cet été inhabituellement brûlant inquiète en Allemagne, où une température record de 38,6 degrés a été enregistrée fin juin dans le Brandebourg, du jamais vu depuis 70 ans.

Près de la moitié des Allemands (47%) se disent effrayés par ces vagues de chaleur contre 41% qui ne s’en inquiètent pas, selon une étude de l’institut de recherches Insa pour le journal Bild.

Les signes du dérèglement climatique se multiplient en 2019 : le mois dernier a été le mois de juin le plus chaud jamais enregistré dans le monde, notamment en raison de la canicule exceptionnelle en Europe, selon les données du service européen Copernicus sur le changement climatique.

42°C à Paris

En France, la canicule s’annonce plus brève qu’en juin, lorsque le record absolu de température avait été battu avec 46°C le 28 juin à Vérargues (sud). Cette fois, "nous n’attendons pas de pics de chaleur à 45/46°C" mais les régions de la moitié nord du pays seront "beaucoup plus concernées", a indiqué Météo-France.

Paris pourrait toutefois connaître un nouveau record de chaleur. "On prévoit 41 voire 42 degrés jeudi, avec une forte probabilité de battre le record de 40,4°C en 1947", a souligné François Jobard.

40°C en Italie

Des températures approchant les 40 degrés sont aussi attendues dans des métropoles du centre et du nord de l’Italie, notamment à Florence ou Ferrare, même si le pays ne devrait pas connaître de canicule à proprement parler.

36°C en Norvège

Quand la France et la Belgique commenceront à avoir un peu moins chaud vendredi, ce pourrait être au tour de la Norvège de transpirer.

"L’anticyclone va se déplacer vers la mer Baltique, on attend jusqu’à 36°C en Norvège dans les fjords, ce serait inédit", alors que le record absolu est aujourd’hui de 35,6°C pour la Norvège, a ajouté François Jobard.

21°C au pôle Nord

Il y a une semaine, le mercure atteignait 21 degrés Celsius à Alert, endroit habité le plus au Nord de la planète, à moins de 900 km du pôle Nord, établissant un "record absolu" de chaleur pour cette station.

