Canicule : comment expliquer ces températures élevées ?

Si vous avez mis le nez dehors, vous aurez rapidement constaté qu’il fait une chaleur torride ! Dans la plupart des endroits en Belgique, le thermomètre dépasse de peu les 30 degrés. Dans les prochains jours, il devrait encore continuer à grimper.

Comment expliquer qu’il fasse si chaud ? C’est un courant d’air chaud en provenance d’Afrique qui en est la cause. "Nous sommes dans la même masse d’air qui circule sur le Maroc et la Tunisie, puisqu’il y a un appel d’air qui s’est organisé sur nos régions en provenance du sud. On se trouve véritablement dans le même couloir d’air du Sahara et comment s’est généré ce couloir d’air ? Il s’est généré grâce à la position des grands centres d’action de la météo que sont les anticyclones et les dépressions. Nous avons un anticyclone qui se trouve sur la Scandinavie. Celui-ci tourne dans le sens des aiguilles d’une montre et puis, on a une dépression qui se situe entre l’Angleterre et l’Irlande, et elle, elle tourne dans le sens inverse des aiguilles d’une montre. Les deux forment d’immenses engrenages qui vont aspirer cet air en provenance du sud." nous explique, notre spécialiste météo, Nicolas Xavier-Ladouce.

Mardi sera la journée la plus chaude de la semaine, avec en Europe des températures proches des 40 degrés. Ce filet d’air chaud sévira sur la France, l’Espagne, le nord de l’Italie, l’Allemagne et une partie de la Pologne, mais pas notre pays. Car, mercredi, une petite zone de haute pression va se centrer sur les îles britanniques et dirigera vers la Belgique un flux du Nord-est. Les températures seront donc élevées, mais n’atteindront pas 40 degrés.