Canicule : aucun risque de coupure d'électricité, en Belgique, d'après Elia

Aux Etats-Unis, la canicule a provoqué des coupures d’électricité, notamment dans la ville de New-York. La ville de la côte est a été plongée dans le noir deux fois en moins de deux semaines, laissant 30.000 new-yorkais sans courant, et ce pendant plusieurs heures.

Pareille situation pourrait-elle se produire dans notre pays ? Avec un thermomètre dépassant les 38 degrés, les ventilateurs et les systèmes de climatisation tournent à plein régime toute la journée. Ce qui occasionne une augmentation inhabituelle de la demande en électricité. Mais, pour Jean Fassiaux, porte-parole du gestionnaire du réseau de transport d’électricité en Belgique, aucune coupure d’électricité n’est à craindre en Belgique. "Le risque zéro n’existe pas, bien sûr, mais la situation est sous contrôle actuellement. Il n’y a pas de risques de coupures d’électricité. La Belgique n’est pas un pays thermosensible, autrement dit notre consommation en énergie ne dépend pas de la baisse ou de la hausse des températures. En cas de fortes chaleurs, la consommation varie peu."

Autre facteur qui diminue les risques de coupures : "la Belgique est moins équipée en appareils de refroidissement que nos pays voisins", explique Jean Fassiaux. Enfin, si ce dernier affirme que la consommation augmente, celle-ci est compensée par d’autres facteurs propres à l’alimentation en énergie de notre royaume. " Cette hausse de la consommation est compensée par la bonne santé de la production en énergie solaire chez nous. La production solaire des panneaux photovoltaïques compense ainsi l’augmentation de l’utilisation des appareils de refroidissement."

Les eaux de refroidissement des réacteurs des centrales nucléaires très surveillées

En cette période de grosses chaleurs, Elia tient également à l’œil le refroidissement des centrales nucléaires. Comme, par exemple, à Tihange. " Il faut savoir que les réacteurs des centrales nucléaires sont refroidis, grâce à l’eau de fleuves ou de la mer. La centrale de Tihange est refroidie avec l’eau de la Meuse. Afin de ne pas procéder à l’arrêt d’un réacteur ou d’en réduire la puissance, l’eau de la Meuse doit être en dessous de 29 degrés. Pour le moment, elle est à 26 degrés. Et comme un refroidissement est attendu ces prochains jours, il ne devrait y avoir aucun problème de ce côté-là," précise le porte-parole d’Elia. Celui-ci souligne également qu’une attention particulière est également portée à la circulation des flux sur les lignes à haute tension. Car, au plus une ligne à haute tension transporte de l’électricité, au plus celle-ci chauffe et risque de se courber. En cas de température extérieure élevée, ce phénomène est plus apparent. "Au-dessus de 30 degrés, on réduit la circulation de l'électricité d’1% par degré supplémentaire. Et ce afin de diminuer les risques que les lignes tombent et donc de respecter les mesures de sécurité" déclare Jean Fassiaux.