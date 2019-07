Canicule : attention au bitume !

"Nous parcourons parfois plus de 100 kilomètres par jour" explique Nadège Beckmann, garde-route à Anderlues. "Si nous constatons des dégradations dûes à la chaleur, nous prenons d'abord des clichés et les envoyons directement au district, qui va alors envoyer des équipes d'intervention".

Les soulèvements de chaussée atteignent parfois 20 à 30 centimètres. "C'est évidemment très dangereux, surtout pour les cyclistes et les motards. Nous devons donc intervenir en urgence, ça se joue parfois à quelques minutes car un accident est vite arrivé. Nous commençons par baliser et fermer le tronçon. Ensuite, nous pouvons entamer les réparations" détaille Matthieu Santi, chef du district d'Anderlues.

"Le béton est assez sensible à la chaleur. Il se dilate, explose en quelque sorte, et c'est ce qui provoque les soulèvements de chaussée" précise Mee Hwa Boulangé, porte-parole du Service Public de Wallonie pour le réseau routier. "Lorsque ce genre d'incidents arrive, on privilégie les interventions de nuit pour que le matériau ait le temps de refroidir. Ensuite, en un jour ou deux cela peut être réglé".

Durant la canicule, les garde-routes veilleront au grain sur le réseau routier wallon, qui compte tout-de-même quasiment 7000 kilomètres de routes et 900 kilomètres d'autoroutes.