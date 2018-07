Canicule: à Bruges, les chevaux de calèche ont été mis en congé pour la première fois

Pour la toute première fois, les chevaux qui font visiter la Venise du nord aux touristes ne sont pas en service à cause des températures extrêmes. Entre 14 heures et 17 heures ce jeudi, les bêtes ont été exceptionnellement mises au repos.

"Par ces températures, nous devons vraiment épargner les chevaux. Entre 14 heures et 17 heures, ils ne tourneront pas. Leur journée de travail est ainsi plus courte, ce qui leur permet d’éviter de souffrir lors des heures les plus chaudes", indique le président des cochers de Bruges, Vincent Stael.

Lorsque les chevaux sont de sortie, les cochers prennent en outre des mesures supplémentaires pour protéger leurs bêtes de la chaleur. Les animaux sont placés autant que possible dans des zones ombragées, et reçoivent plus d’eau. Leur allure est également ralentie.

Chevaux épargnés également à Ostende

À Ostende, les chevaux qui tirent les calèches pleines de touristes sont aussi préservés de la chaleur caniculaire de ces derniers jours. De 13H à 16H, ils ne pourront plus circuler dans le centre ville.

Au delà du repos dont ils pourront bénéficier, l'échevin et ancien bourgmestre de la ville Jean Vandecasteele veut également leur prévoir de l'ombre et de l'eau : "Nous avons prévu un endroit ombragé pour les chevaux dans le Maria Hendrikapark avec des installations d'eau. Il est également essentiel que les animaux aient suffisamment d'eau fraîche."