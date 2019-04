Candida auris, le champignon petit mais costaud qui menace la santé mondiale

Il s’appelle Candida auris mais il est tout sauf innocent. En quelques années, ce champignon microscopique a infecté des services hospitaliers au Venezuela, en Espagne, au Royaume-Uni et s’est implanté en Inde, au Pakistan et en Afrique du Sud. Récemment, il a même infecté plusieurs États des États-Unis, rapporte le New York Times, à tel point que les centres fédéraux de contrôle et de prévention l’ont classé parmi les « menaces urgentes ».

Comme les autres champignons, Candida auris peut infecter dangereusement les personnes fragiles et immunodéficientes. Selon une étude britannique, ce genre d’infections pourraient tuer 10 millions de personnes dans le monde en 2050, soit plus que le cancer. Il faut dire que le champignon est particulièrement envahissant, et c’est tout le problème, explique Katrien Lagrou, professeure au laboratoire de bactériologie clinique et de mycologie de la KUL : « comme certaines bactéries, il peut créer des épidémies, ce qui est assez rare pour un champignon. Il persiste dans l’environnement du patient, et peut se transmettre, par le personnel, d’un patient à l’autre. » L’hôpital de Mount Sinai, à Brooklyn (New York), en a fait l’expérience récemment : même après le décès du patient, le champignon s’était répandu partout dans la chambre…

Les pesticides mis en cause ?

Et si Candida auris peut se développer, c’est parce qu’il semble particulièrement résistant aux médicaments antifongiques. « Heureusement, dans la plupart des cas, il résiste à une classe d’antifongiques, mais parfois deux, ce qui peut être problématique si les patients ont des contre-indications avec les autres médicaments, note Katrien Lagrou. Et on peut craindre que cette résistance devienne plus forte. »

La tendance n’est pas nouvelle, et a été annoncée depuis longtemps par les médecins et les experts de la santé : à force de recourir trop souvent aux antibiotiques, on diminue l’effet des médicaments sur les bactéries. Malgré les avertissements venus des professionnels de la santé et des politiciens, on use et abuse encore des médicaments antimicrobiens contre les bactéries et les germes, notamment dans le milieu hospitalier et dans l’agriculture. Certains avancent l’idée que les fongicides utilisés sur les cultures pourraient être à l’origine du renforcement de Candida auris, tout comme les antibiotiques sur le bétail développerait la résistance des bactéries.