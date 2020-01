Cancer: prévenir les métastases grâce à un médicament pour lutter contre l’obésité, un chercheur de l’UCLouvain y croit

Olivier Feron est chercheur à l’Institut de recherche expérimentale et clinique de l’UCLouvain. Il étudie la manière dont le cancer se propage dans l’organisme, via les métastases. Il cherche également à comprendre comment les métastases se forment au départ d’une tumeur. Avec son équipe, il est parvenu à démontrer que les cellules cancéreuses les plus agressives utilisent des quantités importantes de lipides comme sources d’énergie. Et il propose un traitement.

Les cellules cancéreuses chargées en lipides sont plus invasives et donc davantage susceptibles de former des métastases. L’acidité, qui règne dans ces tumeurs, favorise l’invasion des cellules cancéreuses dans les tissus sains. Ce processus qui provoque les métastases requiert le détachement de la cellule cancéreuse de son site d’ancrage initial et sa capacité à survivre dans ces conditions qui sont fatale pour les cellules saines.

Les chercheurs ont identifié un facteur, qui est appelé TGF-beta2, comme l’interrupteur responsable à la fois du stockage des lipides mais aussi du caractère agressif des cellules cancéreuses. Mieux encore, ils ont mis en évidence que les deux processus se renforçaient mutuellement. En effet, en accumulant des lipides, plus exactement des acides gras, les cellules cancéreuses se construisent des réserves d’énergie, qu’elles peuvent ensuite utiliser au gré des besoins, tout au long de leur parcours métastatique.

Les réserves ainsi constituées sous formes de gras offrent ainsi aux cellules invasives l’énergie nécessaire pour se déplacer et résister aux conditions hostiles rencontrées lors du processus de métastatisation.