Cancer de la peau: une visite gratuite chez le dermatologue pour 1.500 Belges

La semaine de prévention annuelle du cancer de la peau d'Euromelanoma, le réseau européen des dermatologues européens, débute ce lundi. Quelque 1.500 Belges pourront ainsi faire examiner leur peau gratuitement par un dermatologue. Le cancer de la peau est la forme de cancer la plus répandue en Belgique.

Chaque année, 37.000 patients sont atteints d'un cancer de la peau en Belgique. A titre de comparaison, près de 67.000 autres formes de tumeurs invasives (qui se répandent rapidement) sont diagnostiquées dans le même temps. "La Belgique a un problème avec le cancer de la peau. Selon le type, le nombre de patients diagnostiqués chaque année augmente de 5 à 9%", s'alarme le dermatologue Thomas Maselis, président belge d'Euromelanoma.

Taches suspectes

"De plus en plus de gens se rendent chez un dermatologue pour faire examiner les grains de beauté ou d'autres taches suspectes qu'ils ont sur la peau. C'est une tendance très positive", se réjouit toutefois ce dernier. La semaine de prévention veut encourager ce comportement en offrant quelque 1.500 consultations gratuites chez 150 dermatologues.

Par ailleurs, Euromelanoma distribuera à partir du 22 mai dans les pharmacies belges des stickers 'Skin Memories'. Avec cet autocollant qui représente une sorte de grille, les patients peuvent examiner la taille et la forme d'une tache de naissance. Euromelanoma invite à prendre une photo de cette tache et à la poster sur Facebook. Un rappel sera envoyé en message privé un an plus tard, pour la vérifier et la comparer.