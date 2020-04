Cancer, coronavirus et fin de confinement : médecins, patients, industriels lancent un cri d'alarme

Avec des représentants de patients, du monde médical et de la "Pharma", Ahmad Awada, aussi président de la plateforme "All. Can Belgium", lance un cri d’alarme. "Il est urgent de préparer dès maintenant la fin du confinement dans ces services car tout est prévisible. Il n’y a pas d’excuses pour ne pas se préparer."

Le Dr Ahmad Awada, lui, prévient : "Ces patients atteints d’un cancer comme tous ceux qui souffrent de maladies chroniques, pourraient constituer une nouvelle vague de victimes collatérales et de morts, dans les semaines et les mois qui viennent."

Certains témoignages interpellent, ainsi une autre patiente, en traitement palliatif pour un cancer de l’ovaire métastasé et qui souffre régulièrement de troubles respiratoires à cause des médicaments se présente aux urgences pour une ponction de liquide dans l’abdomen, on l'a mise en quarantaine deux jours pour suspicion de coronavirus puis on l'a renvoyée chez elle sans la traiter."

Et ce n’est pas tout, "il y a encore ces malades en traitement que l’on suit du mieux que l’on peut par télémédecine. Mais en cancérologie, l’entretien, juste téléphonique, pourrait nous faire passer à côté d’une affection plus sérieuse. Enfin, les derniers viennent à l’hôpital. Ils sont fragiles. Les risques d’infection sont importants, nous ne pouvons donc pas, pour le moment leur administrer des chimios toxiques."

"Il y a ceux qui ont des symptômes et qui, d’habitude, consultent rapidement leur médecin, ce qui permet de faire un diagnostic précoce. Mais ils ne viennent plus, par peur du coronavirus, avec le risque de détecter leur maladie, à un stade plus avancé. Il y a ensuite, ces patients diagnostiqués juste avant la crise qui devaient subir, par exemple, de la chirurgie mais dont l’opération a été postposée. Si la crise dure, il y a aura des dégâts."

As our friends and colleagues brave the font lines, we must also get ready for a series of aftershocks. It's very hard to plan this far ahead while we're in survival mode. We must prepare early and strategize our response to the collateral damage of #COVID19 pic.twitter.com/YF7bif5PeK

Dépistage généralisé dans les centres du cancer et de l’argent

Priorité pour la plateforme, un rapide dépistage Covid-19 pour tout le personnel des centres de cancérologie, pour savoir qui est contaminé et qui a déjà des anticorps pour pouvoir réorganiser au plus vite le travail et rendre les centre opérationnels.

Didier Vender steichel explique : "On a reporté tout ce qui était jugé 'reportable' et pas urgent mais il va falloir supporter le surcroît de travail au moment où le confinement prendra fin. Et il fallait déjà beaucoup de patience et il fallait jongler pour caser des dates de certains examens avant la crise. Maintenant on va, en plus, se retrouver avec du personnel sur les rotules ou écarté parce qu’infecté."

Le Président de All. Can Belgium renchérit :" Il faut absolument un soutien financier des institutions, des services et du corps médical pour faire face à la charge de travail qui sera infiniment plus importante après le déconfinement. Ces services hospitaliers vont sortir exsangues financièrement de la crise s’il n’y a pas une aide conséquente de la part du gouvernement."

Et soutien aux patients qui vivent un double stress

En attendant, les patients souffrant de cancers doivent se sentir écoutés et soutenus. Car pour eux, le stress est double. "S’entendre dire qu’on souffre d’un cancer, subir les traitements, mais aussi l’après traitement sont des moments émotionnels très difficiles dans la vie d’une personne", rappelle la doctoresse Anne Rogiers, psychiatre à l’hôpital Brugmann.

"Souvent, les patients souffrent de troubles du sommeil, de stress, de peur de rechute ou de sentiments d’incertitude par rapport à l’avenir. Ils ont également souvent une réinsertion professionnelle difficile, des difficultés financières ou une dépression. La crise COVID-19 aggrave encore leur situation. La continuité des soins médicaux, y compris le suivi psychologique, est vitale et doit être garantie autant que possible, pendant le confinement mais aussi après."

Un cri d’alarme selon "All.can Belgium" pour éviter le chaos après la crise.