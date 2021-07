Canal de Suez : l’Ever Given a levé l’ancre après 100 jours d’immobilisation

Le porte-conteneur Ever Given, qui avait bloqué le canal de Suez pendant six jours avant d’être immobilisé par l’Egypte environ 100 jours, a levé l’ancre mercredi comme prévu par un accord d’indemnisation des autorités par son propriétaire japonais.

Le navire géant d’une capacité de 200.000 tonnes s’était retrouvé coincé en travers de la voie navigable le 23 mars, perturbant fortement le commerce maritime mondial et occasionnant un manque à gagner pour l’Egypte.

Ancré dans le grand lac Amer, au milieu du canal de Suez, depuis la reprise du trafic maritime le 29 mars, l’Ever Given a commencé à se déplacer vers le nord pour rejoindre la Méditerranée avec sa cargaison, a constaté un journaliste de l’AFP.

Un accord d’indemnisation annoncé

L’accord d’indemnisation a été annoncé dimanche par les autorités égyptiennes, qui n’ont toutefois pas révélé le montant sur lequel les deux parties se sont mises d’accord après plusieurs semaines de négociations.

Le navire géant, battant pavillon panaméen et exploité par l’armateur taïwanais Evergreen Marine Corporation, a encastré sa proue dans la rive est de la voie navigable le 23 mars se mettant en biais en travers du canal, bloquant la circulation sur ce point de passage d’environ 10% du commerce mondial, selon les experts. D’après la SCA, l’Egypte a perdu de 12 à 15 millions de dollars par jour de fermeture.

En outre, un employé de la SCA est décédé pendant les opérations de renflouage du navire, selon l’autorité égyptienne. Et le revêtement des berges a été endommagé.

Au total, 422 navires chargés de 26 millions de tonnes de marchandises ont été bloqués. Selon l’assureur Allianz, les pertes ont atteint six à dix milliards de dollars par jour pour le commerce maritime mondial.