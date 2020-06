Camping-car, motorhome, caravane: un moyen de partir désormais autorisé, et même encouragé

Ils ne comprenaient pas pourquoi on leur refusait l'accès à un mode de voyage sûr et respectueux des règles-barrières, mais c'est désormais officiel: les camping-caristes pourront reprendre leur activité favorite dès le 8 juin en Belgique, et dès le 15 juin vers l’étranger.

Confinement mobile

Voyager en motorhome, la solution la plus sûre ? - © Oliver Eitel - Getty Images

Le motorhome (camping-car ou mobilhome) offre en effet de sérieux avantages au regard de la crise sanitaire que l’on traverse actuellement, comme nous l’explique Frédéric François, le secrétaire général de la Belgian Caravan-Camping and Motorhome Association (BCCMA) " C’est un cocon en soi puisque l’on est complètement autonome, que ce soit en Belgique ou à l’étranger. On a une cuisine. On a une salle de bains. On a une toilette, donc on ne doit pas utiliser des communs. On peut donc voyager en toute sécurité. "

Outre le fait que vous soyez confinés en voyage, le motorhome permet aussi de ne dépendre de personne, ou presque, en cas de pépin, comme le souligne Philippe Pire, président de l’Association belge des utilisateurs de motorhome : " S’il y a quelque chose, on peut revenir. Imaginons, vous partez en Italie, s’il y a une deuxième vague ou un problème quelconque qui surgit, on remonte dans son véhicule, on revient. On est chez soi pour revenir. On ne dépend pas des transports en commun ou des avions. "