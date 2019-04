Campagne électorale: à l'heure des réseaux sociaux, les affiches papier sont-elles obsolètes?

Interview de Marie Lecocq, candidate Ecolo à la Région bruxelloise - 29/04/2019 Les élections approchent et avec elles, les affiches, prospectus et autres publicités pour les différents partis et candidats. Mais en 2019, fait-on encore campagne comme avant ? Quelle est la place des réseaux sociaux dans cette campagne ? Affiches, tracts, sourires et petit mot, tous les moyens sont bons pour tenter de convaincre les citoyens de voter pour soi. Du côté de chez Ecolo, on reste mesuré sur l’utilisation du papier : « Pour nous, les vitrines des commerçants n’ont pas forcément vocation à devenir des panneaux électoraux, lance Marie Lecocq, candidate verte pour la Région bruxelloise. Faire campagne, c’est surtout parler d’idées, parler du fond, du projet de société, et non pas placarder notre photo dans tous les coins », estime-t-elle.