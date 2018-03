Camionnette à Awans: 800 kilos d'aliments vont être détruits

Quelque 800 kilos d'aliments découverts dans une camionnette interceptée samedi matin par la police de la route d'Awans vont être détruits, a indiqué l'Agence fédérale pour la sécurité de la Chaîne alimentaire (Afsca) lundi. Il s'agit de denrées alimentaires d'origine animale comme de la viande, des produits de viande (saucissons, jambons...), des œufs ou des produits laitiers.

Malgré la quantité importante retrouvée, l'Afsca ne pense pas que le convoi relevait d'une activité de contrebande. D'autres produits alimentaires, d'origine non animale (pommes de terre, pommes, jus, vins...), ainsi que des produits non alimentaires (vêtements, casseroles...) se trouvaient également dans la camionnette, dans des proportions non négligeables.

"Tout était emballé dans des petits colis avec pour chaque colis un numéro de téléphone et un nom. Ces colis contenaient de tout: un peu de viande, des produits laitiers, des petits vêtements, des bijoux de fantaisie...", a expliqué une porte-parole de l'Afsca.

L'Agence, qui a effectué l'inventaire de la camionnette lundi matin, n'exclut donc pas que l'ensemble de la cargaison ait été destinée à des particuliers.

La destination finale du véhicule immatriculé en Roumanie n'est pas clairement établie. Le chauffeur et ses passagers devront notamment s'acquitter des frais de destruction des denrées d'origine animale.