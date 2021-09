Camion renversé sur le ring de Bruxelles : la zone de l'accident a été rouverte à la circulation

Le camion-citerne couché sur le flanc mardi sur le ring de Bruxelles à hauteur de Beersel a été remorqué et sera emmené sous escorte policière jusqu'à Mons, sa destination d'origine, indiquent mardi soir les pompiers du Brabant flamand occidental. Les pompiers ont eu recours à des grues spéciales pour relever le camion-citerne avec les précautions nécessaires.

Les dommages au réservoir contenant du chlorure de benzoyle sont restés limités, le transport vers Mons pourra donc se dérouler sans danger. Le ring a été rouvert à la circulation vers 21h30.

Substance toxique par inhalation

Les pompiers ont établi un périmètre de sécurité de 400m autour du lieu de l'accident. Le camion transportait du chlorure de benzoyle, un liquide incolore qui réagit avec l'eau, souvent utilisé dans la synthèse de colorants, de parfums, de médicaments et de résines artificielles. Selon sa fiche de données de sécurité, il est classé comme nocif en cas d'ingestion ou de contact cutané, il peut provoquer de graves brûlures de la peau et lésions des yeux, des allergies cutanées, et est toxique par inhalation.

Bien qu'il s'agisse d'une petite fuite et qu'il y ait eu une formation de vapeur limitée, l'ensemble du ring a été fermé par précaution et il a été décidé d'évacuer l'aire de parking de Ruisbroek, ainsi qu'une dizaine de maisons d'un quartier proche. Il a été conseillé aux autres habitants de Beersel et aux conducteurs circulant dans le quartier de garder les fenêtres et les portes fermées et d'éteindre les systèmes de ventilation.

