Camille et Thibaut à la COP24 pour "décrypter ce qu'il s'y passe et l'expliquer à la communauté étudiante"

Camille est diplômée en communication corporate et Marketing, Thibaut en tant qu'ingénieur de gestion. Tous deux sont membres du projet ULB Inside COPs et sont actuellement à Katowice en Pologne pour la COP24.

Chaque jour, ils analysent, avec les autres membres de cette délégation, les différents débats, enjeux et publient leurs résultats sur plusieurs canaux, comme leur page Facebook et Instagram. L'idée: faire vivre les COPs de l’intérieur.

"En tant qu’étudiant d’une université, on se rend compte qu’au sein de la communauté étudiante tout le monde connait de nom les "COP", mais ces grandes conférences internationales sur le climat, ça reste assez nébuleux, obscur. On ne sait pas comment ça se passe, ce qu’il s’y passe. Nous on est là pour décrypter ce qu’il s’y passe et l’expliquer à la communauté étudiante", explique Camille

Et selon Thibaut, jeunesse et climat sont étroitement liés. "C’est capital. On a vu à la marche sur le climat que la plupart des gens qui étaient là était des jeunes avec des revendications fortes. Et donc c’est super important pour nous de pouvoir décrypter pour eux et de leurs donner des arguments pour convaincre les politiques d’agir sur le climat."

Ce projet a été initié en 2015, à l'occasion de la COP21, par deux professeurs de l’Institut de gestion de l’environnement et d’aménagement du territoire.

