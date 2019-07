Caméra de surveillance à la maison: un cheval de Troie? Test-Achats exige plus de sécurité

Protéger sa maison avec une caméra de surveillance pendant les vacances, serait-ce une fausse bonne idée? Une enquête de test-Achats révèle des failles de sécurité dans les systèmes de caméras. Des personnes mal intentionnées peuvent avoir accès à certaines images sur un site internet hébergé en Russie. La caméra de surveillance peut alors se transformer en cheval de Troie.

Il est toutefois possible de prendre ses précautions. "Pour se protéger, il faut idéalement avoir un point wifi spécifique pour la caméra, qui est connectée à l'extérieur", explique Olivier Bogaert, commissaire à la Police fédéra. "Il faut faire en sorte que ce wifi dispose de réglages pointus et qu'au niveau des réglages de la caméra, on veille également à sa sécurité en modifiant les réglages usine".



Pour Test-Achats, ce n'est pas normal que l’utilisateur doivent se casser la tête pour se protéger. Selon l'association de consommateurs, il faudrait une réglementation européenne qui oblige les concepteurs de produits connectés à tenir compte de la sécurité et ce, dès la phase de conception.