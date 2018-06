Cambridge Analytica: l'action collective de Test-Achats contre Facebook est lancée

Avec ses homologues italienne, portugaise et espagnole, l'association de défense des consommateurs Test-Achats réclame une indemnisation d'au moins 200 euros par personne pour tous les utilisateurs du réseau social Facebook pour l'utilisation abusive de leurs données.

>>Á lire aussi : Tout savoir sur le scandale Cambridge Analytica

Depuis son annonce le 30 mai dernier, près de 19.500 personnes se sont inscrites à l'action, qui est déposée ce lundi au tribunal de commerce de Bruxelles. "L'action collective est donc officiellement lancée en Belgique".

En mars dernier, Facebook avait indiqué que Cambridge Analytica utilisait les données de 87 millions d'utilisateurs sans leur consentement. A la suite de l'éclatement de ce scandale, Test-Achats et ses organisations sœurs AltroConsumo (Italie), OCU (Espagne) et Deco Proteste (Portugal) avaient rencontré mi-avril des responsables de Facebook pour leur faire part de leurs exigences en termes de protection des données et d'indemnisation des victimes.