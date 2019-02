Cagnotte à plus de dix mille euros pour une retraitée française, dont la situation avait ému

Lancée depuis six jours, la cagnotte créée en solidarité à Monique Pinte, retraitée de 65 ans, ne cesse d'augmenter.

Le 30 janvier 2019, le reportage de France 3 sur la situation de Monique Pinte émouvait les spectateurs. La retraitée de 65 ans y raconte qu'avec seulement 717 euros par mois, elle ne parvient pas à joindre les deux bouts. Le minimum est pourtant de 840 euros normalement.

Obligée certains jours de jeûner pour s'en sortir, la détresse de Monique Pinte touche la journaliste qui l'interviewe, Maeva Damoy. C'est d'ailleurs cette dernière qui lance la cagnotte en ligne afin d'aider cette retraitée.

Depuis son lancement le 31 janvier, plus de 300 donateurs ont participé et plus de 12.000 euros ont été récolté.