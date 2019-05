Cachez ces joueuses que je ne saurais voir: les footballeuses de l'équipe de France priées de laisser leur place aux hommes

La polémique prend tellement d’ampleur que les deux sélectionneurs, Corinne Diacre pour les femmes, Didier Deschamps pour les hommes, ont réagi.Pour Didier Deschamps il n’y a pas de débat sur ce sujet. Il explique à l’émission Quoditien : " Elles auront Clairefontaine à disposition après, pour toute la Coupe du Monde […] On a fait en sorte de se concerter pour que les trois équipes (Bleus, Bleues et les Espoirs) soient dans les meilleures conditions. "

Sur les réseaux sociaux, la nouvelle fait polémique, et les médias français s’emparent de l’affaire. Sur Franceinfo , une sociologue estime que cette histoire donne l’impression que " le foot des femmes est un sous-foot ", il existerait selon elle " une intériorisation de l’infériorité des footballeuses ".

"Mesdemoiselles, mesdames, merci de faire de la place… Pour les hommes !" : c’est en substance le message envoyé aux joueuses de l’équipe française féminine de football. Installée au domaine de Clairefontaine, le lieu officiel d’entraînement des équipes françaises, l’équipe féminine a dû déménager vers une demeure secondaire. La raison ? Les hommes devaient s’entraîner pour un match amical le 2 juin prochain contre la Colombie. On aurait pu comprendre si l’équipe féminine elle n’entrait pas en Coupe du Monde le 7 juin prochain…

Ce soir les joueuses et les joueurs de l’équipe de France vont diner à Clairefontaine. Puis les filles devront quitter leurs chambres pour laisser les garçons s’y installer. Oui c’est eux qui ont la priorité. @azzahmedchaouch avait donc une question "parité" pour Deschamps pic.twitter.com/wBDrr6lMlb

Même son de cloche pour Corinne Diacre, qui minimise l’événement : "Le Château est d’abord prioritaire pour les Bleus", a-t-elle dit.

"Ça a toujours été comme ça. Et ça l’est encore plus depuis juillet dernier" (et la victoire de l’équipe des Bleus au Mondial de Russie). La sélectionneuse explique encore que les entraînements se déroulent normalement pour les joueuses. Certaines d’entre elles ont confirmé que l’important était de jouer sur des bons terrains, peu importe le lieu où elles dorment…

Bref, on essaie d’éteindre l’incendie…

L’espoir de beaucoup serait que l’équipe féminine remporte aussi la Coupe du monde… On verra alors comment seront réparties les installations officielles la prochaine fois.