Cabillauds, aiglefins… En Islande, la pêche à la ligne, plus durable, même à grande échelle

Des cabillauds par milliers mais aussi des loups de mer, du lieu noir et de l’aiglefin. Dans ces eaux poissonneuses de l’Atlantique nord, pour les marins du Stakhammar, la pêche est presque toujours abondante. Le bateau peut ramener jusqu’à 12 tonnes de poisson à chaque sortie. Et pourtant, dans cette partie de l’Islande, seule la pêche à la ligne est encore autorisée. Mais il n’en a pas toujours été ainsi.

Le capitaine Heiðar Björnsson et son équipage sillonne ces eaux côtières depuis plus de 20 ans. Mais c’est depuis 2007 qu’ils ont renoncé à la pêche au filet.

« Avant, on utilisait les filets et les chaluts. On ramenait beaucoup de poissons à la fois et on ne faisait pas trop attention à ce qu‘on pêchait. Il y avait de tout dans les filets, raconte Heiðar Björnsson. Mais ça a changé. Depuis près de 10 ans on doit respecter des quotas pour chaque espèce et il y a des contrôles. On connaît mieux le poisson et on fait plus attention à préserver les stocks. »

La pêche à la ligne

Le Stakhammer est un bateau de 12 mètres conçu pour travailler exclusivement avec des lignes de pêche. On pose des lignes qui peuvent faire faire jusqu’à 3,5 km de longueur. Elles sont équipées d’hameçons placés tous les 40 cm. Après deux ou trois heures, la ligne est relevée et selon les jours, quand ça mord, ça mord bien. Le bateau peut ramener jusqu’à 12 tonnes de poissons à chaque sortie. Il appartient à la société Sjávariðjan Rifi qui exploite deux bateaux, un petit de 12 mètres et un long-liner de 25 mètres avec lesquels ils pêchent uniquement à la palangre, l’autre nom de la pêche à la ligne.

Pour le plus grand bonheur de Halldór Kristinsson, le propriétaire de ces bateaux : « Mes bateaux pêchent environ 1200 tonnes de cabillaud chaque année et dans notre usine – qui appartient à mon frère Aleksander –, on prépare 2000 tonnes de poissons divers, commente-t-il. Ici, toute la vie des 544 habitants de Rif (250 km au nord ouest de Reykjavík, ndlr) tourne autour de la pêche qui fait vivre directement plus de 200 personnes ».

U ne usine de traitement du poisson ultramoderne

Les prises sont amenées directement à l’usine de traitement installée tout près du quai de déchargement pour mieux préserver la fraîcheur du poisson. Dans cette usine ultramoderne qui emploie 25 personnes à plein temps, on traite 2 tonnes de poisson chaque jour. Principalement du cabillaud qui est préparé et conditionné en quelques heures à peine. Les contrôles sanitaires sont réalisés par une agence agréée par le gouvernement islandais

« Les filets de poisson arrivent ici et, avant de continuer sur la chaîne, ils sont contrôlés sur cette table lumineuse et, s’il y a un parasite, on le voit tout de suite à la lumière et le morceau est retiré de la chaîne et on le retire si on découvre un autre défaut dans le filet », explique Fririk Blomsterberg, responsable des services techniques qui contrôlent la qualité sanitaire des poissons qui passent par les chaînes de filetage.

Et ici, rien n’est jeté ! Les têtes vont en Afrique, les abats sont transformés en croquettes de poisson et les parties nobles sont emballées et envoyées le jour même par avion aux clients européens dont la Belgique.

Une pêche durable

Contrairement à la technique du chalut, la pêche à la ligne épargne les fonds marins, permet de ne capturer que l’espèce voulue et évite que le poisson ne soit écrasé par le poids comme il l’est dans les grands filets. Grâce à cette pêche plus respectueuse de la ressource, peu à peu, les stocks de cabillaud islandais se reconstituent. Et c’est grâce à une politique très proactive du gouvernement islandais.

Porsteinn Sigurðsson, chef du département pélagique de l’Institut de recherche marine de Reykjavik a été l’un des artisans de cette politique : « Devant la diminution spectaculaire du nombre de grands poissons blancs dans l’Atlantique nord, en 1995, l’Islande a instauré une forme de contrôle de la pêche. Les chercheurs en faune marine préconisaient de préserver un pourcentage d’au moins 25% de la biomasse marine. En 2007, le ministre de la pêche, en accord avec le parlement, décida de suivre cet avis ».

« Et depuis, poursuit-il, nous avons instauré des contrôles spécifiques pour toutes les espèces importantes. Et cela engage toutes les pêcheries. Elles ont des quotas à respecter et des objectifs de prise. Depuis la mise en œuvre de cette politique, nous constatons de vrais progrès dans notre stock de cabillaud. Et plusieurs espèces ont suivi la même évolution. »

Résultat : aujourd’hui, toutes les pêcheries islandaises bénéficient du label MSC qui garantit une pêche durable.

En imposant depuis 2007 des règles très strictes, l’Islande est à la pointe du combat pour la préservation des ressources de la mer : une exception et un exemple parmi les grandes nations de la pêche. Et les pêcheurs de Rif ne sont pas peu fiers d’y contribuer.