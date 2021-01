Ça s'est passé chez nous : cette commune a présenté ses excuses pour avoir brûlé une "sorcière"

Cathelyne Van den Bulcke est alors emmenée en plein centre-ville où elle est lynchée et torturée. Elle finira par admettre, sous la torture, entretenir des relations sexuelles avec le diable et même des loups-garous. La femme est emmenée dans un cachot situé dans une tour de la grand-place, dans l’attente de son jugement. Elle finira brûlée ce soir-là. Trois autres femmes seront torturées à l’occasion.

431 ans plus tard, la ville est-elle encore responsable ?

Le conseil communal a estimé que la ville avait effectivement une responsabilité. A l’époque, sous la pression populaire, elle a en effet accepté ce simulacre de procès. Cette histoire va-t-elle créer un effet boule de neige ? Ce n’est pas exclu… La ville a, en effet, profité de cette histoire pour voir s’il n’y avait pas d’autres faits dans l’histoire plus récente pour lesquels elle se devrait de présenter ces excuses. Mais ce n’est, a priori, pas le cas.

Des excuses dans quel but ?

Un devoir de mémoire. C’est ce qu’a estimé l’échevin du tourisme et du patrimoine de la ville, le N-VA Rik Verwaest. Mais on peut aussi penser que cela met en avant le patrimoine historique de la ville. Par ces excuses, il veut rappeler à travers le sort de cette femme qu’une situation peut rapidement dégénérer dès lors qu’une autorité se laisse guider par les peurs, les préjugés et les rumeurs.

Selon l’historien Jonas Roelens, interrogé par Radio 2, la radio la plus écoutée de Flandre, ces excuses peuvent, toutes proportions gardées, être l’occasion de mettre en garde contre l’effet des fake news et de la désinformation. Il ajoute que la période que l’on vit en ce moment est aussi compliquée et qu’elle est donc plus propice à la tendance de désigner un coupable.