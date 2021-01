C'est une période idéale pour les observer: il y a de nouveau des centaines de faucons pèlerins, les oiseaux les plus rapides du monde, en Belgique

La période d’accouplement des Faucons pèlerins vient de débuter. Elle est idéale pour les observer. Il faudra néanmoins être patient et vif. “L’accouplement ne dure en moyenne que trois secondes et se produit plus au moins toutes les heures” précise Thomas Jean. Il faudra aussi lever la tête bien haut. Cette espèce se niche généralement sur des cathédrales, des églises, des maisons communales, etc.

Plusieurs endroits à Bruxelles abritent cette espèce comme le sommet de la Cathédrale des Saints Michel et Gudule, le clocher de l’église Saint Job à Uccle ou encore la Tour Reyers.