"C’est un prédateur", estime Marc Preumont, l’avocat des proches de Wivinne Marion

Il sera le conseil des parties civiles, au cours du procès de Xavier Van Dam, l’assassin présumé de Wivinne Marion, qui s’ouvre ce lundi, devant les Assises de Namur. L’avocat namurois Marc Preumont n’attend pas grand-chose de l’accusé qui prétend avoir un "trou noir" et le présente comme "un prédateur en quête d’une proie", le matin des faits.

Pour l’avocat des proches de Wivinne Marion, la victime était au mauvais endroit, au mauvais moment : "ça aurait pu être n’importe qui d’autre qui se trouvait l’endroit où le prédateur avait décidé d’épier sa proie", précise Marc Preumont.

"Il n’y a pas le moindre lien entre l’accusé et la victime. Je parle d’un prédateur car c’est quelqu’un qui, selon moi et d’après des éléments sérieux de l’enquête, montre qu’il épiait. Il guettait quelqu’un à agresser. Et quand il a trouvé le moment propice, c’était le cas ce dimanche matin de novembre 2018, il est passé à l’acte !"