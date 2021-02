"C'est toute la société qui est sacrifiée, pas seulement les jeunes ou les vieux"

Les personnes âgées paient un très lourd tribut à la crise sanitaire. Ce sont les plus vulnérables face au virus et la gestion des maisons de repos a maintes fois été pointée du doigt, remettant aussi en question notre rapport aux aînés. A un moment où le débat public s'est largement consacré au mal-être de la jeunesse, cette question: la vieillesse, victime ou bouc-émissaire de la crise sanitaire? Pour tenter d'y répondre sur le plateau de CQFD, trois invités: Marc Haulot, membre du Gang des Vieux en colère, Anne Jaumotte, chargée de projet chez Eneo, mouvement social des aîné.e.s, et Pauline Chauvier, psychologue clinicienne, travaille en gériatrie aux cliniques universitaires Saint-Luc.

A-t-on fait de la vieillesse un bloc homogène?

Marc Haulot exprime toute la difficulté de vivre de sa génération dans le système de "bulle à une personne": "On a l'impression qu'on se moque du monde. Cela voudrait dire que tous les grands-parents sont une personne et pas deux, or dans la majorité des cas, il y a des couples de grands-parents, et on exclut donc l'un des deux", regrette le représentant du Gang des Vieux en colère.

Anne Jaumotte explique que son mouvement a dû se réinventer: "nous avons une fédération sportive et la plupart de nos activités sont récréatives et de loisir. La crise a porté atteinte à nos missions premières, nous nous réinventons donc tous les jours". La chargée de projet chez Eneo regrette que la vieillesse ait été à ce point considérée comme quelque chose d'homogène durant cette crise: "il y a des groupes de personnes âgées avec des besoins et attentes différenciés. Or on a très vite mis les projecteurs sur les maisons de repos qui sont un type de collectivités où se retrouvent les personnes âgées, avec leurs règles. Et on a peut-être monopolisé un aspect des choses par rapport à d'autres personnes vivant le même type de réalité à domicile".

Retrouver de l'autonomie par la créativité

Pauline Chauvier abonde et explique: "les spécificités de chacun n'ont pas été prises en compte. Les besoins psychologiques de base sont les besoins sociaux, pouvoir se développer personnellement, et puis vient l'autonomie, soit pouvoir faire ses choix et besoins. Le fait de vieillir, c'est déjà avoir moins d'autonomie, et ici on a vraiment supprimé cette autonomie des personnes âgées". Selon la psychologue, c'est par la créativité que l'on sort de ce "carcan protectionnel": "dans toutes ces règles, tout ce qui me bloque, il faut identifier ce que j'ai encore comme zone de créativité qui me permette de décider un peu".

Marc Haulot, pour le Gang des Vieux en colère, estime que la pandémie a eu le mérite de nous obliger à ouvrir les yeux sur la situation des personnes âgées dans certaines maisons de repos. Il se dit favorable à la possibilité d'envoyer un organisme indépendant dans les maisons de repos à n'importe quel moment et sans autorisation requise. Anne Jaumotte d'Eneo n'y est elle pas favorable: