C'est quoi être "queer" ? Lolla Wesh nous explique

Sur scène, Arnaud est Lolla Wesh, drag queer. Il raconte.

Des fois, on se réveille et on se dit : Non

Le terme “queer“ désigne ce qui n’est pas hétéronormé. Arnaud, ou plutôt Lolla Wesh explique que quand on ne répond pas aux attentes sociales, “on est sur le banc de touche“. Ainsi, l’artiste queer voit à travers son personnage une volonté “de tout foutre en l’air et de changer le monde“. “C’est pour moi un acte militant que d’avoir créé Lolla Wesh“, explique Arnaud. Être queer c’est aussi un choix de “revendiquer une différence“ pour ne pas rentrer dans un moule et être mis de côté. “Souvent on l’accepte et on fait avec, et des fois, on se réveille et on se dit : Non“, lance l’artiste queer.

Ce n’est pas une tendance

Lolla Wesh a une crainte : celle de réduire le fait d’être queer à une tendance ou à un effet de mode mainstream. “C’est pas parce que t’es un mec hétéro qui met du vernis que t’es queer“, assure Lolla Wesh.

"On ne choisit pas de se réveiller un matin et de se dire : je suis queer“, explique Lolla Wesh avec humour.

Enfin, l’artiste a un message à faire passer : “Nous ne sommes pas des inadaptés sociaux, c’est la société qui refuse de s’adapter à la diversité“, regrette-t-il.

“Ce qu’on a de mieux à faire, c’est de continuer à exister (…) pour avoir de la visibilité“, estime Lolla Wesh.