C'est quoi cette " super-Lune " annoncée pour demain ?

Demain, mardi 19 février, sera le 50e jour de l’année et jour de pleine lune, nous assisterons à un phénomène dit de « super-Lune ».

« Super-Lune » un terme un peu galvaudé

Le terme « super-Lune » a fait son apparition dans les médias et les médias sociaux au cours des dernières années. En réalité, cette expression n’a pas de valeur scientifique.

Comment ça marche ?

La Lune ne gravite pas autour de la terre dans un cercle parfait, il voyage dans une ellipse qui rapproche et éloigne la Lune de la Terre sur son orbite. Le point le plus éloigné de cette ellipse est appelé l’apogée et se situe à environ 405.500 km de la Terre en moyenne. Son point le plus proche est le périgée, situé à une distance moyenne d’environ 363.300 kilomètres de la Terre. Pendant chaque orbite de 27 jours autour de la Terre, la Lune atteint son apogée et son périgée.

Les pleines lunes peuvent se produire n’importe où sur le trajet elliptique de la Lune, mais lorsqu’une pleine lune survient au niveau du périgée ou à proximité, elle paraît légèrement plus grande et plus lumineuse qu’une lune typique. C’est ce à quoi le terme « super-Lune » fait référence.

Ces super-Lunes reviennent tous les 1 an et 48 jours. Il faut remonter au 26 janvier 1948 pour avoir une super-Lune dont la distance avec la Terre soit plus petite. Et il faudra attendre le 25 novembre 2034 pour que la Lune se rapproche davantage de nous.