C'est parti pour la 6ème édition de Viva for Life

Coup d'envoi pour la 6ème édition de Viva for Life, l’opération de solidarité lancée par Vivacité il y a 5 ans. Nos trois animateurs RTBF, Sara de Paduwa, Ophélie Fontana et Adrien Devyver intègrent le traditionnel cube de verre jusqu'au 23 décembre.

Pour la deuxième année consécutive, c'est la Grand-Place de Nivelles qui accueille l'événement, pendant lequel Sara, Ophélie et Adrien devront se relayer l'antenne radio pendant 144 heures et ne pourront ingérer aucune nourriture solide.

Un seul objectif, battre le record de don de l'année dernière de quatre millions d'euros pour lutter contre la pauvreté infantile en fédération Wallonie-Bruxelles. En Belgique, 80.000 enfants vivent dans la pauvreté, un des taux les plus hauts d'Europe.

Au programme, des défis, des activités, mais aussi des concerts. De nombreux artistes seront présents sur la scène de Viva for Life: Zaz, Claudio Capéo, Amir, Agustin Galiana, Blanche, Kendji Girac, Bigflo et Oli, Chantal Goya, Nâdiya et encore bien d'autres.

>>> Découvrez l'affiche complète

Rendez-vous donc chaque soir dès 18h sur Vivacité, La Une, RTBF Auvio pour suivre les aventures de nos animateurs, ou rejoignez les directement sur la Grand-Place de Nivelles pour partager ces moments avec eux.

Depuis son lancement, Viva for Life a permis de financer 356 projets, menés par 190 associations qui œuvrent au quotidien pour les enfants et familles en pauvreté. Mais l'urgence demeure encore. Vous voulez faire un don, lancer ou participer à un défi ? Toute les informations sont sur le site de Viva for Life.