C'est le jour J pour les candidats à l'examen d'entrée de médecine, comment ça se passe?

Ce mercredi, environ 3800 candidats étudiants sont attendus pour passer l’examen d’entrée en médecine. Le rendez-vous est fixé sur le plateau du Heysel à Bruxelles Expo. Les portes s’ouvrent entre 7 et 9 heures du matin. L’examen débute à 9h30 et se termine aux alentours de 17 heures. L’épreuve est divisée en deux sessions de trois heures : une le matin, l’autre l’après-midi. Au menu il y a huit matières : d’un côté, les "sciences dures" avec mathématiques, chimie, physique et biologie ; de l’autre, les sciences sociales avec raisonnement, compréhension, empathie et éthique.

Qui sont les candidats ?

Comme lors des deux premières éditions, deux candidats sur trois sont des femmes. Il n’y aura pas que des étudiants belges : 4 étudiants sur 10 résident à l’étranger et se rendent à Bruxelles pour passer l’examen. En 2017 et en 2018, ils étaient 3 sur 10. Ce sont principalement des Français. Il y a également des étudiants qui viennent d’Afrique du Nord ou subsaharienne. Plusieurs facteurs peuvent expliquer l’engouement auprès de nos voisins du sud : les prix du minerval et de logement sont moins élevés.

Pour la plupart des non-résidents, une fois qu’ils sont diplômés, ils retournent dans leur pays d’origine. Ils seront donc formés, mais ne seront pas actifs sur notre territoire. En Flandre, les facultés de médecine sont moins confrontées au phénomène des non-résidents.

Quel est le taux de réussite ?

En 2017 et 2018, le taux de réussite oscillait autour de 20%. Les résultats seront divulgués le 20 juillet. Pour la première fois, ils recevront leur copie scannée par e-mail. Avant, ils devaient se rendre physiquement sur place.

Si certains candidats ratent l’examen, pas de panique : ils peuvent le passer deux années consécutives. Il y a deux sessions par année (en juillet et en septembre). Les étudiants peuvent donc le passer au maximum quatre fois.