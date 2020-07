C'est la commune francophone la plus touchée par le coronavirus : face à l'augmentation des cas, Aubange va serrer la vis

La petite commune wallonne compte le plus grand nombre de contaminations détectées en une semaine et ce, devant les grandes villes wallonnes et Bruxelles. Une situation difficile à expliquer mais le bourgmestre a d’ores et déjà décidé de prendre des mesures.

28 infections diagnostiquées entre le 10 et le 16 juillet : c’est le constat inquiétant de la petite commune aux confins de la province de Luxembourg. Des chiffres qui dépassent largement ceux d’autres communes francophones comme Charleroi et ses 15 cas, Bruxelles, 12 cas ou Liège avec 9 cas déclarés.

►►► À lire aussi : Coronavirus en Belgique : le nombre de nouveaux cas a doublé ou triplé dans certaines provinces (carte)

Une situation d’autant plus interpellante que l’origine de ces nombreux cas reste pour l’instant inexpliquée : "Nous n’avons pas réussi à trouver un foyer d’origine précis pour ces contaminations qui sont, rappelons-le, plus importantes qu’ailleurs mais peu nombreuses dans l’absolu et diffuses à ce stade donc il ne sert à rien de faire paniquer les gens, explique Jean-Paul Dondeliger, le bourgmestre d’Aubange. Nous sommes dans une région de "trois frontières" entre la France, le Grand-Duché donc il y a beaucoup de brassage de population et c’est vrai que nous avons constaté ce week-end plusieurs rassemblements notamment dans des cafés où les gestes barrières n’étaient vraisemblablement pas respectés.".