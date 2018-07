C'est l'été, prenons l'air, allongé dans un transat ou une... chilienne

Le transat, ou chaise transat est l’abréviation de "transatlantique" car elle fait référence aux sièges de pont présents sur les paquebots qui traversaient l’Atlantique au début du siècle dernier. Ce siège est en bois, canné de rotin, dispose généralement d’un repose pied complémentaire et d’accoudoirs. Avec l’évolution de la croisière, le bois sera petit à petit remplacé par de l’aluminium

Sous le vocable transat, on trouve en fait toute une nomenclature du fauteuil d’extérieur. Plongée dans cet univers aux saveurs des beaux jours.

Il est revenu le temps des beaux jours, le temps du jardin ou du voyage au long court. Quoi de mieux que de remplacer son canapé d’hiver par un doux fauteuil extérieur pour profiter des embruns de la saison et de la lumière généreuse.

Après 1936 et l’instauration des congés payés en France, le transat quitte le pont des bateaux pour envahir les plages. Le rotin est remplacé par une toile solide et le cadre est en teck, hêtre ou acacia, les accoudoirs disparaissent et s’incline grâce à des crans dans l’un des cadres en bois.