Tongs, claquettes, gougounes, chipchip, flip-flop ou slaches, autant de noms pour cet accessoire indispensable de l'été. Facile à retirer, pratique et léger, il a séduit bon nombre d'entre nous, et ce, depuis déjà 5000 ans. Voyage entre l'Égypte antique et le Brésil pour découvrir l'histoire d'une chaussure pas comme les autres. Mais d'où vient le mot "tong"? Ce mot est apparu lors de la guerre du Vietnam. Les Américains qui séjournaient là-bas s'étonnent des chaussures à lanière en V que portent les Vietnamiens dans les rizières. Le mot "thong", qui veut dire "lanière" en anglais, apparaît. La tong naît en 5500 avant Jésus-Christ. Ce sont d'abord les Égyptiens qui la portent. Faite d'une semelle en feuille de papyrus tressée et d'une bride en cuir, elle était utilisée pour éviter la brûlure du sable sur la plante des pieds. Les travailleurs, puis les pharaons la portèrent fièrement.

C'est l'été, laissons respirer nos pieds avec les tongs, comme depuis 5000 ans - © (wikipédia)

La fabrication de ces chaussures s'est étendue aux Perses et aux Indiens. Le modèle était en bois taillé. C'est avec eux que sont apparus les entre-doigts. Les Romains l'utilisent ensuite comme un accessoire de mode. Les semelles ne sont plus en papyrus mais en or et ornent le pieds des impératrices.

Au même moment, l'Asie revisite le modèle. On trouve en Inde des chaussures à semelles en paille ou en bois. À l'Est, en Chine et au Japon, la célèbre tong surélevée fait son apparition. Elle se porte avec une chaussette à un doigt. Le talon est en paille de riz. Son nom : "la zori". Au 20e siècle le talon compensé de la zori se transforme en patins de bois. Son nouveau nom : "la geta". Principalement portée par les courtisanes, on la connait aujourd'hui comme la paire de chaussures qui accessoirise un kimono.

La Zori - © Tous droits réservés La Geta - © Tous droits réservés

C'est l'été, laissons respirer nos pieds avec les tongs, comme depuis 5000 ans - © Astrid Stawiarz - AFP Telle que nous la portons en 2018, la tong est arrivée par les plages de Copacabana, au Brésil en 1920. Le pays invente la célèbre marque Havaïanas en 1962. La marque brevette son modèle définitif en 1966. Pour séduire les Européens, la marque brésilienne profite de la coupe du monde de football en 98 pour symboliser le drapeau du Brésil sur la lanière, l'équipe dite gagnante. La chaussure modeste devient alors une icône de la mode.

Que savoir sur la tong ?

Aujourd'hui, nous la trouvons sous toutes les formes : design, customisable, à talon, à strass... et ce à tous les prix ! Que ce soit en Belgique, en Angleterre, en Floride, en Australie et même au Mexique, les tongs restent le meilleur ami du touriste en été. Tout au long de l’été, la rédaction web de la RTBF vous raconte des histoires liées à des objets incontournables de l’été. D’où viennent-ils ? Que disent-ils de nous et de notre société ? Quels souvenirs font-ils remonter à la surface ? Le thermomètre, la tente qui se déploie en deux secondes, l’apéro, la crème solaire, les tubes de l’été qui vous ont fait danser ou encore ces émissions qui animent nos soirées télé estivales… Retrouvez tous les articles en cliquant ici.

