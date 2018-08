"Bye mon pote": un collègue du policier abattu à Spa lui rend hommage

Amaury Delrez, un agent de la zone de police des Fagnes de 38 ans, a été abattu à Spa alors qu'il procédait au contrôle d'un véhicule en compagnie d'un autre agent dans la nuit de samedi à dimanche. Un premier suspect d'origine néerlandaise avait été interpellé dimanche matin, ses deux complices et l'arme du crime sont toujours introuvables. Sur Facebook, un collègue de la zone de police des Fagnes lui rend hommage.

"Dans 3 heures je serai au bureau, je ne me réjouis vraiment pas, j'appréhende tellement ce lundi matin", sur la page Facebook de la zone de police, ils sont des dizaines à exprimer leur tristesse et leur soutien à la famille d'Amaury Delrez qui a perdu la vie de façon tragique la nuit de samedi à dimanche.

Soutien à la famille

C'est notamment le cas d'un de ces collègues qui s'occupent de gérer la page Facebook et qui a tenu à exprimer publiquement sa tristesse et son incompréhension : "tu verrais le nombre de personnes qui pensent à toi, tu pourrais te rendre compte qu'il est bien vrai que tu faisais partie d'une grande famille, ce terme grande famille n'est donc pas un vain mot".

Liké et partagé des centaines de fois, le mot de soutien vise particulièrement la famille et les enfants de la victime. Son collègue conclut : "Tout comme toi je suis papa, tu es parti dans la nuit du jour de l'anniversaire de ma fille, chaque année je penserai à toi et à tes enfants aussi en ce 25-26 août. Bye mon pote".

Lundi en fin de matinée, les collègues d'Amaury Delrez se sont recueillis sur les lieux du drame pour y déposer des fleurs et autres attentions. L'enquête se poursuit dans la discrétion.