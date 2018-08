BXL Beer Fest: un festival de bière pour faire le point sur les nouvelles tendances

Comme lors de la première édition, le rendez-vous est dans le cadre industriel de Tour & Taxis à Bruxelles les 25 et 26 août.

C'est la deuxième édition de ce festival bruxellois consacré à la bière artisanale. Au menu plus de 300 bières, de 60 brasseries européennes et américaines. La liste complète est sur l'application Untappd .

Un festival convivial - © BXLBeerFest

Renouveau belge et bruxellois

Vingt-six brasseries belges sont attendues dont Cantillon, La Senne, L'Ermitage, Minne (ex-brasserie de Bastogne), Jeandrain-Jandrenouille, 't Verzet, Alvinne, Brussels Beer Project, Gueuzerie Tilquin, Hof Ten Dormaal, 3 Fonteinen... Une belle palette représentative de la vivacité des brasseries artisanales à Bruxelles, en Wallonie et en Flandre. La preuve aussi que 30 ans après les Etats-Unis, 20 ans après l’Italie, la révolution "craft" a lieu en Belgique.

Le poids des traditions et la puissance des grands groupes brassicoles ont sans doute ralenti ce décollage, mais depuis quelques années, les brasseries artisanales sont tendance au pays de la bière. Le succès des brassins très houblonnés, comme les IPA, y sont pour quelque chose, mais le renouveau passe aussi par la mise au goût du jour des styles anciens, comme les bières à fermentation spontanée, les gueuze lambic, leur variations fruitées, et leurs cousines, les saisons, les grisettes, les vieilles brunes flamandes… mais aussi des stouts ou des pale ales. Tout ceci, les visiteurs du BXLBeerFest auront l'occasionner de le découvrir. Beaucoup de brasseurs se font en effet un honneur de dévoiler leur nouvelles création à ce festival.

À Bruxelles, notamment c’est l’explosion des petites/micro/nano brasseries : en 4 ans, la Région-capitale s’est enrichie de 9 nouvelles brasseries et les anciens, Cantillon et La Senne investissent tous deux dans de nouveaux espaces, de stockage ou de production, toujours à Bruxelles. Ce ne sont pas les seuls à grandir : certains nouveaux venus en sont déjà à leur deuxième implantation bruxelloise ou sont sur le point de construire...

A souligner : si on regarde la localisation de toutes ces brasseries, un “croissant fertile” de la bière bruxelloise se dessine sur la carte, le long du Canal, d’Anderlecht et Saint-Gilles à... Tour et Taxis.

Parmi ces nouveaux venus à Bruxelles, L'Ermitage, né dans une colocation à Ixelles : leur "Lanterne", IPA sèche et légère, ou leur "Noire du Midi", légère mais goûtue, hommage au quartier de la gare à l’ombre de laquelle ils brassent désormais. Petit plus: un univers graphique issu du tarot marseillais, traité façon BD par l’artiste maison Krump. Des nouveautés sont annoncées, comme une IPA à l'orange sanguine et au houblon citra.

Une pils italienne ?

Quatre brasseries italiennes et autant de britanniques sont aussi présentes. L'Italie est notamment représentée par Birrificio Italiano, protagoniste de premier plan de la renaissance de la bière italienne depuis 20 ans. La brasserie installée au nord de Milan présentera notamment sa classique Tipopils, une interprétation impeccable de ce style que l'on connait essentiellement dans sa version industrielle.

La France, les Pays-Bas, l'Allemagne, l'Espagne, la Pologne, le Danemark, la Suède et la Suisse compteront également des représentants. de même que le Canada et Etats-Unis.

L'évènement s'adresse autant aux passionnés, aux beer geeks, qu'au grand public, avec des espaces généreux de circulation et de convivialité. Des transats sont même prévus...

Un seul mot d'ordre pour le BXLBeerFest: rien que de l'artisanal, aucun produit industriel. Les organisateurs sont catégoriques : "Pas d’éléphants roses, pas de gnomes ni de moines. Juste des bières honnêtes et vraies !"