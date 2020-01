"Bush Rebellion" devant plusieurs ambassades d'Australie, dont à Bruxelles

"Nous voulons que les militants, les rebelles et toutes les personnes qui se soucient de ce qui se passe organisent des manifestations dans les ambassades australiennes du monde entier, pour faire savoir au gouvernement australien que son inaction en matière de climat et ses politiques de gestion des terres sont inacceptables. Ces incendies sont le résultat de décennies d’émissions, de centaines d’années de mauvaise gestion des terres, et d’un gouvernement qui nie l’impact des changements climatiques", relaie Extinction Rebellion Belgique sur sa page Facebook .

"C’est mon avenir qui est en jeu"

Parmi les manifestants rassemblés à Bruxelles, Nicolas. A 14 ans, c’est un habitué de ce type de manifestation. "Là, on est arrivés à un stade où personne ne peut plus dire "Ah non moi je ne suis pas d’accord, le dérèglement climatique c’est n’importe quoi. La crise écologique, c’est du pipeau", parce que c’est ce qui se passe maintenant !", explique-t-il au micro de la RTBF. "Je reprendrais une phrase de Pierre Larrouturou : "Le dérèglement climatique est la seule guerre qui rassemblera les peuples. Moi j’ai 14 ans, c’est mon avenir qui est en jeu."

Vaïné, lui, n’a que 10 ans, mais il suit la situation en Australie via les réseaux sociaux. Il s’identifie à ce que vivent les Australiens. "Il faut soutenir les animaux et les humains, il y a le feu dans leur pays. Si j’étais à leur place, je paniquerais. J’ai vu sur instagram que beaucoup d’animaux vont mourir."

Les manifestants ont chanté une version modifiée de la chanson "Beds are burning" du groupe australien Midnight Oil. "How can we dance when our earth is turning ? How can we sleep while Australia is burning ?".